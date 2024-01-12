Україна зробила низку вдалих атак на російський флот, що дозволило витіснити його до південно-східної частини та відновити судноплавство.

Про це повідомив начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов в інтервʼю газеті Le Monde.

За його словами, українські війська постійно атакують військовий флот та портові споруди ЗС РФ.

«Тому росіянам поспіхом довелося перекидати все на південний схід. Вони намагаються створити військово-морську базу в Очамчирі на окупованій території Грузії», — зазначив Кирило Буданов.

За словами начальника ГУР, північну частину Чорного моря, включаючи газодобувні платформи, контролює Україна.

«Морські експортні маршрути, які мають величезне значення для нашої економіки, знову активні, незважаючи на наявність ризиків», — сказав він.

Керівник ГУР МО України нагадав про проведення перших висадок українських військових на території тимчасово окупованого Криму в 2023 році, що здивувало, оскільки деякі раніше вважали такі операції неможливими.

«Це дає надію — особливо українцям на півострові, які вже 10 років живуть під російською окупацією, і багато хто з них уже почав опускати руки», — додав Кирило Буданов.

Раніше голова СБУ Василь Малюк повідомляв, що вони посилюють роботу в тилу ворога, щоб перенести війну якомога ближче до Кремля, серед пріоритетних цілей — військові кораблі РФ, військові бази, логістичні коридори поставок зброї тощо.