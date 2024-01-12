15-річний хлопчик з міста Острава в Чехії втік з дому, щоб поїхати в Україну та захищати країну від російських окупантів. Він проїхав дві країни та встиг добратися до українського кордону.

Про це повідомило управління прикордонної охорони у польській частині Сілезії.

Чеський підліток вийшов з дому 10 січня та сказав батькам, що йде на навчання. Але у школі він так і не з'явився.

Батьки повідомили у поліцію про зникнення дитини й правоохоронці почали розшуки підлітка. Чеська поліція передала інформацію про хлопця своїм польським колегам.

За місцем знаходження телефону хлопчика польська поліція встановила, що він перебуває у Польщі, місті Перемишль, неподалік кордону з Україною.

Хлопець встиг перетнути польсько-український кордон, однак завдяки міжнародному співробітництву поліції, підлітка зупинили та повернули на територію Польщі, а звідти — відправили додому.

Нагадаємо, в українській армії створили батальйон «Сибір», який повністю складається з громадян Росії. Батальйон «Сибір» складається з якутів та бурят з великого російського регіону Східного Сибіру, які заявили, що хочуть незалежності від Росії.