Ввечері 12 січня в Україні через похолодання стрімко зросло споживання електроенергії. Це загрожує стабільності роботи енергосистеми.

Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.

Українців наполегливо просять зменшити використання кондиціонерів та обігрівачів для опалення приміщення, не включати одночасно праску, пральну машину, пилосос та бойлер, вимикати світло у порожніх приміщеннях. Особливо це актуально в ранкові та вечірні години, наголошує Укренерго.

«Бізнес теж може долучитися до підтримки енергосистеми: достатньо зменшити висвітлення вивісок, вітрин, банерів. І прибрати нарешті новорічні гірлянди», — додали в компанії.

Нагадаємо, миколаївські енергетики шостий день ліквідовують наслідки негоди: без світла залишаються 35 населених пунктів.