Ввечері 12 січня в Україні через похолодання стрімко зросло споживання електроенергії. Це загрожує стабільності роботи енергосистеми.
Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.
Українців наполегливо просять зменшити використання кондиціонерів та обігрівачів для опалення приміщення, не включати одночасно праску, пральну машину, пилосос та бойлер, вимикати світло у порожніх приміщеннях. Особливо це актуально в ранкові та вечірні години, наголошує Укренерго.
«Бізнес теж може долучитися до підтримки енергосистеми: достатньо зменшити висвітлення вивісок, вітрин, банерів. І прибрати нарешті новорічні гірлянди», — додали в компанії.
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Ввечері 12 січня в Україні через похолодання стрімко зросло споживання електроенергії. Це загрожує стабільності роботи енергосистеми.
Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.
Українців наполегливо просять зменшити використання кондиціонерів та обігрівачів для опалення приміщення, не включати одночасно праску, пральну машину, пилосос та бойлер, вимикати світло у порожніх приміщеннях. Особливо це актуально в ранкові та вечірні години, наголошує Укренерго.
«Бізнес теж може долучитися до підтримки енергосистеми: достатньо зменшити висвітлення вивісок, вітрин, банерів. І прибрати нарешті новорічні гірлянди», — додали в компанії.
Нагадаємо, миколаївські енергетики шостий день ліквідовують наслідки негоди: без світла залишаються 35 населених пунктів.
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|