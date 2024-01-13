На Миколаївщині за добу відновили електропостачання в 15 населених пунктів.
Про це повідомили в Миколаївобленерго.
Загалом працівники обленерго повернули світло 1 тисячі споживачам.
«Попри мороз і ожеледицю, роботи з ліквідації наслідків негоди тривають. За добу (з 8 ранку вчорашнього дня до 8 ранку сьогодні) ми повернули світло 1 тисячі споживачів, відновили електропостачання 15 населених пунктів! На лініях працюють бригади Миколаївобленерго, колеги з інших обленерго, які прибули для допомоги, та підрядні організації», — говориться в повідомленні.
Нагадаємо, на Миколаївщині через негоду впало понад 300 електричних стовпів. Для вирішення питання у постраждалі райони «Миколаївобленерго» направило додаткові бригади фахівців.
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На Миколаївщині за добу відновили електропостачання в 15 населених пунктів.
Про це повідомили в Миколаївобленерго.
Загалом працівники обленерго повернули світло 1 тисячі споживачам.
«Попри мороз і ожеледицю, роботи з ліквідації наслідків негоди тривають. За добу (з 8 ранку вчорашнього дня до 8 ранку сьогодні) ми повернули світло 1 тисячі споживачів, відновили електропостачання 15 населених пунктів! На лініях працюють бригади Миколаївобленерго, колеги з інших обленерго, які прибули для допомоги, та підрядні організації», — говориться в повідомленні.
Нагадаємо, на Миколаївщині через негоду впало понад 300 електричних стовпів. Для вирішення питання у постраждалі райони «Миколаївобленерго» направило додаткові бригади фахівців.
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|