Бригада ремонтує мережі, фото: «Миколаївобленерго»

На Миколаївщині за добу відновили електропостачання в 15 населених пунктів.

Про це повідомили в Миколаївобленерго.

Загалом працівники обленерго повернули світло 1 тисячі споживачам.

«Попри мороз і ожеледицю, роботи з ліквідації наслідків негоди тривають. За добу (з 8 ранку вчорашнього дня до 8 ранку сьогодні) ми повернули світло 1 тисячі споживачів, відновили електропостачання 15 населених пунктів! На лініях працюють бригади Миколаївобленерго, колеги з інших обленерго, які прибули для допомоги, та підрядні організації», — говориться в повідомленні.

Нагадаємо, на Миколаївщині через негоду впало понад 300 електричних стовпів. Для вирішення питання у постраждалі райони «Миколаївобленерго» направило додаткові бригади фахівців.