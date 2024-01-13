На Миколаївщині військовий із мобільної вогневої групи збив ворожу ракету із ПЗРК.

Про це повідомили у Повітряному командуванні «Південь».

«На відео – збиття крилатої ракети із ПЗРК воїном мобільної вогневої групи Херсонської зенітної ракетної бригади», – зазначили у командуванні.

Також у Силах оборони півдня додали, що зранку 13 січня 2024 року на Миколаївщині підрозділи протиповітряної оборони Сил оборони півдня України знищили дві російські крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55.

Крім того, дві протирадіолокаційні ракети Х-31П, які ворог спрямував по Миколаївщині, втратили бойову спроможність у повітрі.

Нагадаємо, що російські війська з артилерії обстріляли Куцурубську та Очаківську громади на Миколаївщині.