Ухилянти від призову на військову службу не мають права на повне життя та розваги, в той час, коли солдати Збройних сил воюють, захищаючи України.

Таку думку висловив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в інтервʼю на телеканалі «Ми — Україна».

За словами Віталія Кіма, ті, хто намагається ухилитись від мобілізації, мають сидіти вдома, а не «кайфувати на повну». Зокрема, опитувати тих, хто не мотивований служити в армії, чи готові вони мобілізуватись, немає сенсу, адже результат в такому випадку очевидний, вважає він.

— Якщо ти ухилянт, ти не маєш права жити повним життям, кайфувати. Сиди вдома. У тебе мають бути обмеження, тому що ти не виконуєш те, що виконують інші. Є таке: «Опитування в інтернеті показало, що 100% людей користуються інтернетом», тож якщо ми говоримо, чи треба мобілізуватись серед людей, які не хочуть, то отримаємо результат, як в цьому опитуванні. А якщо візьмемо вибірку хлопців, які воюють і мовчать, приїжджають додому, бачать, як цивільним життям живуть інші, але не зупиняють кожного з питанням «А чого ти, падла, не воюєш?». Вони кажуть: «Я за вас воюю, я правий, для себе, для своєї держави, я молодець. Ви козли, але я за вас воюю». Тому брати думку треба не тільки тих, хто не воює, а першочергово тих, хто вже з 2022 року, як і повинно бути, захищає державу з високо піднятою головою, — каже Віталій Кім.

Очільник Миколаївщини каже, що мотивацією для служіння в армії має бути щирий патріотизм, адже тільки в цьому випадку можна стверджувати про безумовну любов до батьківщини. При цьому, додає, що військові мають отримувати більшу зарплату, якщо держава може знайти гроші.

— Мотивація не має бути грошовою, але в цьому випадку (мається на увазі службу в армії, — прим.) гроші можуть бути мотивацією. Люди співставляють ризики. Вони навіть не про себе будуть думати, а про сімʼю. Військові отримують близько 20-30 тисяч, в зоні бойових дій ще плюс 100 тисяч. Якщо держава може дозволити платити більше, треба платити. Але захищати державу та любити її треба безумовно, — вважає Віталій Кім.

На запитання журналіста про те, чи буде Миколаївська область надавати додаткові виплати призовникам, як це планує влада у Києві, Львові та Одесі, Віталій Кім відповів, що регіон немає на це коштів.

— Ми не типова область. У нас грошей немає. Ми і так витрачали все на військових, у нас дефіцит бюджету, тому що ПДФО військовий забрали, економіка в нас стоїть. Мені важко апелювати такими цифрами, тому що де їх взяти? У нас все згорнуто і є дефіцит по зарплатні близько 30%. З обласного бюджету я не можу планувати. Міський бюджет Миколаєва теж буде з проблемами. Київ, Львів, Одеса прибуткові, у них профіцит бюджету, і це логічно з їх боку використовувати ці гроші для мотивації потенційних військових. Всі люблять казати: «Заплатимо мільйон». А треба рахувати кошти в бюджеті. Міністр фінансів має сказати, наскільки нам вистачить. Я впевнений, що ні Зеленському, ні Залужному не шкода грошей для військових, але має бути збалансована система і працювати держави. На мою думку, треба платити більше, — пояснив начальник ОВА.

Оновлений закон про мобілізацію в Україні

19 грудня президент України Володимир Зеленський виступив з підсумковою пресконференцією, де повідомив, що Генеральний штаб та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запропонували додатково мобілізувати ще до 400-500 тисяч людей для військових дій.

Згодом, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував плани щодо мобілізації 500 тисяч людей до лав української армії. Він сказав, що командування запиту на конкретні цифри не подавало.

Голова президентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що 25 грудня уряд мав внести законопроєкт щодо мобілізації, над яким він працює на прохання військових.

Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розпочав 4 січня розгляд нового закону про мобілізацію. Обговорення разом з командуванням ЗСУ та представниками Міноборони буде тривати декілька днів.

11 січня законопроєкт №10378 щодо вдосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби повернули назад на доопрацювання.

Що з мобілізацією на Миколаївщині?

Як відомо, за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив переконання у необхідності мобілізації після особистого спілкування з військовими, які зараз захищають державу.

Голова ОВА додав, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави.

У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області щодо мобілізації, порівнявши видачу повісток ухилянта з відловом собак.

Зниження призовного віку в Україні

Що стосується призовного віку, Володимир Зеленський вважає, що таке рішення цілком аргументоване. На пресконференції він погодився з пропозицією про зменшення граничного віку перебування чоловіків на військовому обліку від 27 до 25 років з 27 до 25 років.

Цю думку також поділє і генерал-майор Дмитро Марченко, який вважає вкрай необхідним зниження призовного віку.

Чи мобілізують жінок?

Президент України розкритикував ідею примусової мобілізації жінок.

«Мобілізація жінок — ні, не підпишу. Щодо 25 років: якщо буде аргументовано — а на сьогодні бачу, що це необхідно, — то з цим погоджуся», — сказав президент.

Як відомо, наразі в Україні чітко визначений перелік причин та необхідних документів для відстрочки військовозобов’язаних від мобілізації. Відстрочка може надаватися за станом здоров’я, через наявність трьох і більше неповнолітніх дітей чи доглядом за батьками з інвалідністю.

Нагадаємо, що у червні цього року в Верховні Раді України подали законопроєкт про скорочення переліку осіб, які можуть отримати відстрочку від призову на військову службу. Після підписання закону президентом Володимиром Зеленським не служити можна буде лише в тому випадку, якщо в родині більше немає інших людей, здатних утримувати особу з інвалідністю.