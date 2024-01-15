Колишній начальник ДУ «Північна виправна колонія № 90» Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Колишньому начальнику Північної виправної колонії № 90 заочно повідомлено про підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина 2 статті 28, частина 1 статті 438 КК України).

За даними Миколаївської обласної прокуратури, чоловік під час окупації Херсонщини перейшов на бік ворога та обійняв псевдопосаду так званого «начальника Управления службы исполнения наказаний по Херсонской области», юрисдикція якого поширювалась і на тимчасово окуповану територію Миколаївської області.

Зазначається, що на цій посаді ексначальник керував процесами незаконного переміщення осіб, які утримувалися в виправних колоніях.

За даними слідства, у травні 2022 року за його наказом із Снігурівської виправної колонії № 5 незаконно перевезли до виправних колоній окупованої Херсонщини 97 засуджених.

Як відомо, санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Нагадаємо, що росіяни після захоплення Снігурівки на Миколаївщині зайняли територію місцевої колонії. Наприкінці травня 2022 року, збройними силами РФ були вивезені усі вʼязні, серед яких десятеро осіб засуджених до довічного позбавлення волі.

Діяльність колонії була фактично припинена, але після звільнення Снігурівки 10 листопада 2022 року розпочали процесс відновлення колонії.

6 червня 2023 року Снігурівська виправна колонія №5 Миколаївської області відновила діяльність.