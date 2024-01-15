Правоохоронці викрили чоловіка на незаконному зберіганні зброї та боєприпасів у Вознесенському районі Миколаївщини.

За даними поліції Миколаївської області, після присутності російських військ поблизу одного із сіл Єланецької громади 37-річний місцевий мешканець зібрав предмети озброєння та вирішив не здавати їх до правоохоронних органів.

Під час обшуку його помешкання було виявлено автомат системи Калашнікова, магазини до нього та 664 патрони калібру 5,45 мм.

Поліцейським чоловік розповів, що зброю знайшов на околиці населеного пункту, де на початку повномасштабного вторгнення пересувалися російські війська, і вирішив зберегти їх як сувенір.

Правоохоронці затримали чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголосили йому про підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». За вчинене йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Російська зброя, яку збирав мешканець Миколаївщини Автомат системи Калашнікова знайдений мешканцем Вознесенського району

Нагадаємо, що у Миколаївській області поліцейські затримали чоловіка, який незаконно вдома зберігав зброю та канабіс. Зі слів чоловіка, зброю та боєприпаси знайшов на околиці села та приніс додому.