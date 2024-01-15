Троє порушників намагалися подолати загороджувальний паркан на кордоні зі Словаччиною, один з них виявився переправником.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі.
Як зазначається, чоловіків помітили прикордонники Чопського загону. Під час перевірки виявилося, що один із затриманих є переправником і вже потрапляв у поле зору правоохоронців. Його послуги коштували «клієнтам» по 5 тисяч гривень з кожного.
Двох чоловіків притягнуто до адмінвідповідальності. В діях переправника вбачають ознаки кримінального правопорушення.
Нагадаємо, що військовослужбовці Чопського загону на Закарпатті затримали сімох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути українсько-словацький кордон.
Також на Закарпатті прикордонники затримали чотирьох чоловіків, які намагалися перетнути кордон на гумовому човні.
А біля річки Тиса прикордонники затримали двох неповнолітніх та двох чоловіків з надувними колами для купання.
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Троє порушників намагалися подолати загороджувальний паркан на кордоні зі Словаччиною, один з них виявився переправником.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі.
Як зазначається, чоловіків помітили прикордонники Чопського загону. Під час перевірки виявилося, що один із затриманих є переправником і вже потрапляв у поле зору правоохоронців. Його послуги коштували «клієнтам» по 5 тисяч гривень з кожного.
Двох чоловіків притягнуто до адмінвідповідальності. В діях переправника вбачають ознаки кримінального правопорушення.
Нагадаємо, що військовослужбовці Чопського загону на Закарпатті затримали сімох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути українсько-словацький кордон.
Також на Закарпатті прикордонники затримали чотирьох чоловіків, які намагалися перетнути кордон на гумовому човні.
А біля річки Тиса прикордонники затримали двох неповнолітніх та двох чоловіків з надувними колами для купання.