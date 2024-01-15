Прикордонники затримали трьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон

Троє порушників намагалися подолати загороджувальний паркан на кордоні зі Словаччиною, один з них виявився переправником.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

Як зазначається, чоловіків помітили прикордонники Чопського загону. Під час перевірки виявилося, що один із затриманих є переправником і вже потрапляв у поле зору правоохоронців. Його послуги коштували «клієнтам» по 5 тисяч гривень з кожного.

Двох чоловіків притягнуто до адмінвідповідальності. В діях переправника вбачають ознаки кримінального правопорушення.

Нагадаємо, що військовослужбовці Чопського загону на Закарпатті затримали сімох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути українсько-словацький кордон.

Також на Закарпатті прикордонники затримали чотирьох чоловіків, які намагалися перетнути кордон на гумовому човні.

А біля річки Тиса прикордонники затримали двох неповнолітніх та двох чоловіків з надувними колами для купання.