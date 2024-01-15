Затримано 2 чоловіків на кордоні з Молдовою, Фото: ДПСУ

В Одеській області прикордонники затримали двох чоловіків у білих маскхалатах, які намагались потрапити у Молдову.

Порушників виявили неподалік села Топали Подільського району, повідомляє ДПСУ.

Як з’ясувалося, мешканці Запорізької області придбали через інтернет-мережу камуфльовані маскувальні халати. Діючи за порадами свого знайомого, прибули до обумовленого місця та намагалися подолати придністровський сегмент українсько-молдовського кордону.

Стосовно чоловіків складено адміністративні матеріали за статею 2041 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

Раніше повідомлялось, що троє порушників намагалися подолати загороджувальний паркан на кордоні зі Словаччиною, один з них виявився переправником.

Нагадаємо, що військовослужбовці Чопського загону на Закарпатті затримали сімох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути українсько-словацький кордон.

Також на Закарпатті прикордонники затримали чотирьох чоловіків, які намагалися перетнути кордон на гумовому човні.

А біля річки Тиса прикордонники затримали двох неповнолітніх та двох чоловіків з надувними колами для купання.