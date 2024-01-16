За даними британської розвідки, оточення Авдіївки, ймовірно, залишиться ключовим напрямком зусиль РФ на фронті.

Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Великої Британії.

Як зазначається у зведенні, попри досягнутий наприкінці грудня 2023 року прогрес у захопленні Марʼїнки, Росія не змогла отримати вигоду і просунутися ні на захід у бік Курахового, ні на південь у бік Новомихайлівки.

За даними британської розвідки, оточення Авдіївки, ймовірно, залишиться ключовим напрямком зусиль Росії. Однак на сьогодні РФ досягла дуже обмежених територіальних завоювань ціною значних втрат як у техніці, так і в особовому складі.

«Селище Степове на півночі залишається під контролем України, що забезпечує доступ до Авдіївського маршруту постачання. Спроби Росії ізолювати місто малоймовірні принаймні протягом наступного тижня», — зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, у грудні 2023 року українські військові провели успішні контратаки на локальному рівні, щоб російські окупанти не мали можливості встановити повний контроль над селом Степове біля міста Авдіївка. Саме тут армія Росії намагається охопити Авдіївку та її промислову зону.

Також сили спеціальних операцій ЗСУ показали, як мінометним вогнем зупинили спробу противника посилити позиції на Авдіївському напрямку.