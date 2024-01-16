Відеоконференція з засідання апеляційного суду Миколаєва, фото: НикВести

Миколаївський апеляційний суд залишив без змін вирок жителю Одеси, якого в травні 2023 року засудили до довічного увʼязнення за співпрацю з російською розвідкою і підготовку диверсій.

Засідання у вівторок, 16 січня, пройшло в форматі відеоконференції, на якій чоловіку дали останнє слово, повідомляє кореспондент «НикВести».

Засуджений 41-річний Антон Мисик був колишнім посадовцем карного розшуку лінійного підрозділу розформованої міліції. У перші місяці війни чоловік встановив приховані GSM-камери на окремих ділянках Одеської залізниці. Інформацію про переміщення техніки ЗСУ він передавав спецслужбам Росії.

За даними слідства, засуджений планував також влаштувати серію терактів на залізниці, для чого придбав вибухівку, електродетонатори та радіодеталі для створення дистанційно керованих мін. Усі пристрої були знайдені в нього вдома під час обшуку.

Чоловіка затримали в жовтні 2022 року, коли він прийшов перевірити одну зі своїх «фотопасток» біля кладовища в зруйнованому будинку залізниці, де на вікні був прилаштований портфель із камерою.

В травні 2023 року Малиновський районний суд Одеси призначив Антону Мисику вирок у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. За результатами розгляду колегія суддів апеляційного суду Миколаєва залишила скаргу захисту без задоволення, а вирок суду — без змін.

Справа миколаївського прокурора Геннадія Германа

На початку квітня 2022 року керівника Миколаївської окружної прокуратури затримали за співпрацю із окупантами. Затриманим виявився прокурор Геннадій Герман.

В січні 2023 року під час судового засідання в Приморському райсуді Одеси стало відомо, що прокурор, якого звинуватили у держзраді, передавав дані російському пропагандиському блогеру Юрію Подоляку та одному з лідерів «ДНР», польовому командиру незаконного збройного формування «ополчення Донбасу» Ігорю Бєзлєру.

Тоді прокурор-зрадник визнав, що коригував вогонь по будівлі Миколаївської обласної військової адміністрації, по якій у березні 2022 року вдарили крилатою ракетою.

28 червня 2023 року за рішенням одеського суду Германа було визнано винним у державній зраді.

10 серпня 2023 року адвокати миколаївського експрокурора подали апеляцію. 15 вересня в Одеському апеляційному суді пройшов розгляд апеляції.

Геннадія Германа також пов’язують з наведенням ракетного удару у березні 2022 року по казармах в Миколаєві, де загинула велика кількість військових.