Головний диспетчер Укренерго Віталій Зайченко

В цьому році російські військові ще будуть завдавати ударів по енергооб'єктах України. Зараз окупанти готуються і накопичують ракети.

Про це розповів головний диспетчер Укренерго Віталій Зайченко в інтерв'ю «Економічній Правді».

На уточнююче запитання, чи є у енергетиків інформація про те, що обстріли точно будуть, він відповів – «так».

При цьому він не став називати можливі терміни нових ракетних атак РФ. Зінченко розповів, що сьогодні українська енергосистема відновилася до рівня майже 90%.

«В плані відновлення пошкодженого. Але основна надія, звісно, на збройні сили, на ППО», — уточнив він.

Головний диспетчер Укренерго також розповів, як змінювалася тактика обстрілів РФ по нашій енергосистемі за минулий рік.

«Вони пробували різні варіанти. Починали з ударів по підстанціях 750 кіловольт. Потім були удари по підстанції видачі потужностей атомних електростанцій. Усі підстанції навколо атомних електростанцій були атаковані майже одночасно, щоб відрізати постачання. Ми пам'ятаємо, що атомні електростанції забезпечують 55-60% електроенергії в Україні», — пояснив Віталій Зінченко.

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