Кая Каллас. Фото: Delfi Media

В Естонії планують відмовитися від російськомовної освіти та припинити її фінансування. Країна має намір перейти до єдиної естонської школи.

Про це повідомила прем'єр-міністерка країни Кая Каллас, передає місцеве медіа TV3.

Кая Каллас вказала, що варто припинити фінансування російськомовної освіти. Зазначається, що в школах з естонською мовою для вчителів є складнощі адже є діти, які говорять іншими мовами.

«У конституції (написано, — прим.), що державною мовою Естонії є естонська, і кожен має право навчатися естонською мовою», — наголосила очільниця естонського уряду.

Також вона розповіла, що при переході на уніфіковане навчання під час вибору форми навчання необхідно враховувати навички вивчення мови дитиною.

«Незаконно відправляти дитину, рідною мовою якої є естонська, до класу, де навчання естонською мовою призначене для дітей, які не знають [цієї] мови», — сказала прем'єр-міністерка.

Кая Каллас підкреслила, що мета переходу на єдину естонськомовну освіту полягає в тому, щоб усі громадяни були в єдиному інформаційному просторі та щоб усе більше людей послуговувалися естонською.

Раніше повідомлялося, що уряд Естонії ухвалив рішення, що не висилатиме з країни військовозобов’язаних українців.