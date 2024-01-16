В Естонії планують відмовитися від російськомовної освіти та припинити її фінансування. Країна має намір перейти до єдиної естонської школи.
Про це повідомила прем'єр-міністерка країни Кая Каллас, передає місцеве медіа TV3.
Кая Каллас вказала, що варто припинити фінансування російськомовної освіти. Зазначається, що в школах з естонською мовою для вчителів є складнощі адже є діти, які говорять іншими мовами.
«У конституції (написано, — прим.), що державною мовою Естонії є естонська, і кожен має право навчатися естонською мовою», — наголосила очільниця естонського уряду.
Також вона розповіла, що при переході на уніфіковане навчання під час вибору форми навчання необхідно враховувати навички вивчення мови дитиною.
«Незаконно відправляти дитину, рідною мовою якої є естонська, до класу, де навчання естонською мовою призначене для дітей, які не знають [цієї] мови», — сказала прем'єр-міністерка.
Кая Каллас підкреслила, що мета переходу на єдину естонськомовну освіту полягає в тому, щоб усі громадяни були в єдиному інформаційному просторі та щоб усе більше людей послуговувалися естонською.
Раніше повідомлялося, що уряд Естонії ухвалив рішення, що не висилатиме з країни військовозобов’язаних українців.
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В Естонії планують відмовитися від російськомовної освіти та припинити її фінансування. Країна має намір перейти до єдиної естонської школи.
Про це повідомила прем'єр-міністерка країни Кая Каллас, передає місцеве медіа TV3.
Кая Каллас вказала, що варто припинити фінансування російськомовної освіти. Зазначається, що в школах з естонською мовою для вчителів є складнощі адже є діти, які говорять іншими мовами.
«У конституції (написано, — прим.), що державною мовою Естонії є естонська, і кожен має право навчатися естонською мовою», — наголосила очільниця естонського уряду.
Також вона розповіла, що при переході на уніфіковане навчання під час вибору форми навчання необхідно враховувати навички вивчення мови дитиною.
«Незаконно відправляти дитину, рідною мовою якої є естонська, до класу, де навчання естонською мовою призначене для дітей, які не знають [цієї] мови», — сказала прем'єр-міністерка.
Кая Каллас підкреслила, що мета переходу на єдину естонськомовну освіту полягає в тому, щоб усі громадяни були в єдиному інформаційному просторі та щоб усе більше людей послуговувалися естонською.
Раніше повідомлялося, що уряд Естонії ухвалив рішення, що не висилатиме з країни військовозобов’язаних українців.