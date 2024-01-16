Цю зиму Україні вдалось пройти без відключень електроенергії завдяки збігу багатьох факторів, серед яких зниження споживання через тривоги, достатня генерація тощо.
Про це розповів головний диспетчер НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко в інтерв’ю ЕП.
За його словами, економіка відновлюється, а це означає зростання споживання з боку промисловості та населення. 11 січня в Україні був був черговий рекорд споживання з початку війни, але цей рекордний рівень нам вдалося покрити завдяки трьом чинникам.
«Перше — була відновлена достатня частина генерації. Усе, що можна було увімкнути, ми увімкнули. Друге — через теплий грудень є велика проточність води по Дніпру і Десні. Учора був максимальний за всю історію для зими виробіток електроенергії на ГЕС. Третє — негода, через яку вчора було вимкнено понад тисячу населених пунктів, це понад 600 мегават. Якби не відключення, весь дефіцит ми могли б не покрити», — розповів Віталій Зайченко.
Також диспетчер «Укренерго» окремо відзначив, що балансувати енергосистему «допомагають» ранкові тривоги. Під час тривог споживання падає — приблизно на 300 мегават.
За його словами, фактично Україна була на краю до введення обмежень споживання.
«Бог з погодою допоміг, «Укргідроенерго» більше виробило, ракетна небезпека знизила споживання, через негоду знеструмлені населені пункти. Це недобре для споживачів, але «плюс» для балансування системи», — сказав Віталій Зайченко.
Також він зазначив, що імпорт холодні періоди заходить не дуже, тому що ціни в Євросоюзі вищі і кон’юнктурно імпорту немає.
«Аварійну допомогу в такі холодні періоди зазвичай теж дуже важко отримати, тому що наші сусіди самі працюють на межі можливостей. Тому так тоненько-тоненько пройшли», — пояснив диспетчер «Укренерго».
Нагадаємо, що Віталій Зайченко також розповів, що в цьому році російські військові ще будуть завдавати ударів по енергооб'єктах України. Зараз окупанти готуються і накопичують ракети. При цьому він не став називати можливі терміни нових ракетних атак РФ. Також він заявив, що сьогодні українська енергосистема відновилася майже 90%.
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Цю зиму Україні вдалось пройти без відключень електроенергії завдяки збігу багатьох факторів, серед яких зниження споживання через тривоги, достатня генерація тощо.
Про це розповів головний диспетчер НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко в інтерв’ю ЕП.
За його словами, економіка відновлюється, а це означає зростання споживання з боку промисловості та населення. 11 січня в Україні був був черговий рекорд споживання з початку війни, але цей рекордний рівень нам вдалося покрити завдяки трьом чинникам.
«Перше — була відновлена достатня частина генерації. Усе, що можна було увімкнути, ми увімкнули. Друге — через теплий грудень є велика проточність води по Дніпру і Десні. Учора був максимальний за всю історію для зими виробіток електроенергії на ГЕС. Третє — негода, через яку вчора було вимкнено понад тисячу населених пунктів, це понад 600 мегават. Якби не відключення, весь дефіцит ми могли б не покрити», — розповів Віталій Зайченко.
Також диспетчер «Укренерго» окремо відзначив, що балансувати енергосистему «допомагають» ранкові тривоги. Під час тривог споживання падає — приблизно на 300 мегават.
За його словами, фактично Україна була на краю до введення обмежень споживання.
«Бог з погодою допоміг, «Укргідроенерго» більше виробило, ракетна небезпека знизила споживання, через негоду знеструмлені населені пункти. Це недобре для споживачів, але «плюс» для балансування системи», — сказав Віталій Зайченко.
Також він зазначив, що імпорт холодні періоди заходить не дуже, тому що ціни в Євросоюзі вищі і кон’юнктурно імпорту немає.
«Аварійну допомогу в такі холодні періоди зазвичай теж дуже важко отримати, тому що наші сусіди самі працюють на межі можливостей. Тому так тоненько-тоненько пройшли», — пояснив диспетчер «Укренерго».
Нагадаємо, що Віталій Зайченко також розповів, що в цьому році російські військові ще будуть завдавати ударів по енергооб'єктах України. Зараз окупанти готуються і накопичують ракети. При цьому він не став називати можливі терміни нових ракетних атак РФ. Також він заявив, що сьогодні українська енергосистема відновилася майже 90%.