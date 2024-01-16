Головний диспетчер Укренерго Віталій Зайченко

Цю зиму Україні вдалось пройти без відключень електроенергії завдяки збігу багатьох факторів, серед яких зниження споживання через тривоги, достатня генерація тощо.

Про це розповів головний диспетчер НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко в інтерв’ю ЕП.

За його словами, економіка відновлюється, а це означає зростання споживання з боку промисловості та населення. 11 січня в Україні був був черговий рекорд споживання з початку війни, але цей рекордний рівень нам вдалося покрити завдяки трьом чинникам.

«Перше — була відновлена достатня частина генерації. Усе, що можна було увімкнути, ми увімкнули. Друге — через теплий грудень є велика проточність води по Дніпру і Десні. Учора був максимальний за всю історію для зими виробіток електроенергії на ГЕС. Третє — негода, через яку вчора було вимкнено понад тисячу населених пунктів, це понад 600 мегават. Якби не відключення, весь дефіцит ми могли б не покрити», — розповів Віталій Зайченко.

Також диспетчер «Укренерго» окремо відзначив, що балансувати енергосистему «допомагають» ранкові тривоги. Під час тривог споживання падає — приблизно на 300 мегават.

За його словами, фактично Україна була на краю до введення обмежень споживання.

«Бог з погодою допоміг, «Укргідроенерго» більше виробило, ракетна небезпека знизила споживання, через негоду знеструмлені населені пункти. Це недобре для споживачів, але «плюс» для балансування системи», — сказав Віталій Зайченко.

Також він зазначив, що імпорт холодні періоди заходить не дуже, тому що ціни в Євросоюзі вищі і кон’юнктурно імпорту немає.

«Аварійну допомогу в такі холодні періоди зазвичай теж дуже важко отримати, тому що наші сусіди самі працюють на межі можливостей. Тому так тоненько-тоненько пройшли», — пояснив диспетчер «Укренерго».

Нагадаємо, що Віталій Зайченко також розповів, що в цьому році російські військові ще будуть завдавати ударів по енергооб'єктах України. Зараз окупанти готуються і накопичують ракети. При цьому він не став називати можливі терміни нових ракетних атак РФ. Також він заявив, що сьогодні українська енергосистема відновилася майже 90%.