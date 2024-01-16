На Львівщині викрито незаконний канал переправлення чоловіків через кордон.
Про це повідомила Держприкордонслужба.
Як зазначається, транспортне підприємство укладало фіктивні договори з «клієнтами» й вносило дані про них в систему «Шлях». Вартість «послуги» становила чотири тисячі євро з особи.
Незаконний канал викрили прикордонники з поліцією на Львівщині. Чотирьом затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Учасникам схеми обрано запобіжні заходи.
Нагадаємо, що за дозволами Львівської ОВА через систему «Шлях» від червня 2022 року до лютого 2023 з України виїхали та не повернулися щонайменше 2 248 чоловіків призовного віку.
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На Львівщині викрито незаконний канал переправлення чоловіків через кордон.
Про це повідомила Держприкордонслужба.
Як зазначається, транспортне підприємство укладало фіктивні договори з «клієнтами» й вносило дані про них в систему «Шлях». Вартість «послуги» становила чотири тисячі євро з особи.
Незаконний канал викрили прикордонники з поліцією на Львівщині. Чотирьом затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Учасникам схеми обрано запобіжні заходи.
Нагадаємо, що за дозволами Львівської ОВА через систему «Шлях» від червня 2022 року до лютого 2023 з України виїхали та не повернулися щонайменше 2 248 чоловіків призовного віку.