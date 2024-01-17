Громадська організація Доступно.UA презентувала словник коректної термінології для спілкування із людьми з інвалідністю.

Про це вони повідомили на сторінці у Facebook.

Словник є корисним гідом для всіх, хто працює з текстами — створює новини, лонгріди, випускає інтерв’ю та публікує дописи, кажуть його творці. Втім, він стане у нагоді всім, хто хоче говорити про людей із повагою.



У «Доступно.UA» акцентують на тому, що при описі та зверненні до людей з інвалідністю необхідно завжди спершу бачити людину, а вже потім її травму чи порушення здоров’я.

Як застосувати ці терміни в житті. Ілюстрації — Nika Liubchych, дизайн – Єлизавета Луцька Як застосувати ці терміни в житті. Ілюстрації — Nika Liubchych, дизайн – Єлизавета Луцька Як застосувати ці терміни в житті. Ілюстрації — Nika Liubchych, дизайн – Єлизавета Луцька

Правильне вживання термінів для позначення різних порушень здоров’я — як коректно казати?

людина з інвалідністю , а не «інвалід», «каліка», «людина з обмеженими можливостями», «людина з особливими потребами»;

, а не «інвалід», «каліка», «людина з обмеженими можливостями», «людина з особливими потребами»; людина, яка користується протезом нижньої/верхньої кінцівки замість «ампутант», «безрукий», «безногий»;

замість «ампутант», «безрукий», «безногий»; крісло колісне замість «інвалідний візок»;

замість «інвалідний візок»; незряча людина замість «сліпий»;

замість «сліпий»; людина з аутизмом чи людина з порушеннями аутичного спектру замість «аутист»;

чи замість «аутист»; людина з онкологічним захворюванням чи онкопацієнт замість «онкохвора людина».

Нагадаємо, у Миколаєві відбулась регіональна конференція з безбар’єрності на тему «Безбар’єрна Україна», у межах якої презентовано «Довідник безбар’єрності» — гід з толерантної взаємодії, створений за ініціативи першої леді України Олени Зеленської.

Повідомлялося, що депутат Миколаївської міської ради Юрій Степанець вважає, що міська влада має зосереджувати більше уваги на питанні безбар’єрності та доступності міської інфраструктури для людей з обмеженими можливостями.