Громадська організація Доступно.UA презентувала словник коректної термінології для спілкування із людьми з інвалідністю.
Про це вони повідомили на сторінці у Facebook.
Словник є корисним гідом для всіх, хто працює з текстами — створює новини, лонгріди, випускає інтерв’ю та публікує дописи, кажуть його творці. Втім, він стане у нагоді всім, хто хоче говорити про людей із повагою.
У «Доступно.UA» акцентують на тому, що при описі та зверненні до людей з інвалідністю необхідно завжди спершу бачити людину, а вже потім її травму чи порушення здоров’я.
Нагадаємо, у Миколаєві відбулась регіональна конференція з безбар’єрності на тему «Безбар’єрна Україна», у межах якої презентовано «Довідник безбар’єрності» — гід з толерантної взаємодії, створений за ініціативи першої леді України Олени Зеленської.
Повідомлялося, що депутат Миколаївської міської ради Юрій Степанець вважає, що міська влада має зосереджувати більше уваги на питанні безбар’єрності та доступності міської інфраструктури для людей з обмеженими можливостями.
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|
Громадська організація Доступно.UA презентувала словник коректної термінології для спілкування із людьми з інвалідністю.
Про це вони повідомили на сторінці у Facebook.
Словник є корисним гідом для всіх, хто працює з текстами — створює новини, лонгріди, випускає інтерв’ю та публікує дописи, кажуть його творці. Втім, він стане у нагоді всім, хто хоче говорити про людей із повагою.
У «Доступно.UA» акцентують на тому, що при описі та зверненні до людей з інвалідністю необхідно завжди спершу бачити людину, а вже потім її травму чи порушення здоров’я.
Нагадаємо, у Миколаєві відбулась регіональна конференція з безбар’єрності на тему «Безбар’єрна Україна», у межах якої презентовано «Довідник безбар’єрності» — гід з толерантної взаємодії, створений за ініціативи першої леді України Олени Зеленської.
Повідомлялося, що депутат Миколаївської міської ради Юрій Степанець вважає, що міська влада має зосереджувати більше уваги на питанні безбар’єрності та доступності міської інфраструктури для людей з обмеженими можливостями.