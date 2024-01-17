В окупованому Маріуполі зафіксовано переміщення інженерних підрозділів росіян у бік Волновахи на Донеччині.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко виклавши відповідне відео.

За його словами, із Новоазовського та Бердянського напряму переважно жива сила та інженерні підрозділи переміщуються по трасі Маріуполь-Донецьк в бік Волновахи.

Також Петро Андрющенко зазначив, що окупанти розпочали розселення офіцерського складу в нових та відремонтованих будинках в Центральному районі Маріуполя. Найбільша концентрація в районі пр. Металургів та бул. Шевченка, а також в приватному секторі «Новоселівці».

Крім того, зафіксовано факт використання бетонних конструкцій, схожих на секції для багатоповерхівок в облаштуванні фортифікацій на ділянках навколо Волновахи.

«У цілому можна говорити про продовження стягування та накопичення резервів навколо Волновахи та на північному заході Маріупольського району. Досі Вугледар залишається в зоні найбільш вірогідного наступного тиску росіян на півночі Донецької області», — додав радник мера.

Нагадаємо, британська розвідка вважає, що росіяни ймовірно, розраховують, що захоплення Вугледару потенційно може стати початком окупації всієї Донецької області.

Також у Генштабі ЗСУ заявили, що Росія не відмовляється від планів щодо повної окупації України, оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.