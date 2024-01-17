Модульна лікарня. Фото: МОЗ

На Миколаївщині у селі Білозірка запрацювала модульна клініка первинної медичної допомоги, яка обслуговуватиме близько 1300 пацієнтів.

Як зазначили у Міністерстві охорони здоров’я, у клініці приймають пацієнтів лікар та дві медичні сестри, а «пропускна здатність» — 15 пацієнтів на день та 75 пацієнтів на тиждень.

Нову клініку оснащено необхідним обладнанням, включаючи електрику, санітарні вузли, кімнати очікування та кімнати для огляду пацієнтів. Також амбулаторія готова до роботи в умовах блекаутів, зокрема її обладнано генераторами для безперебійного електроживлення.

Модульна лікарня. Фото: МОЗ

«Такі клініки здатні служити заміною пошкоджених обʼєктів до 10 років. Загалом вже встановлено 14 модульних закладів у Херсонській, Харківській, Сумській та Миколаївській областях. Необхідну фінансову підтримку цьому проєкту надав Гуманітарний фонд для України (UHF)», — додали у МОЗ.

Встановлення амбулаторії відбулося у рамках партнерства Міністерства охорони здоров’я України та Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Зазначимо, що у село Білозірка Первомайської громади Миколаївщини, понівечене російськими обстрілами, повертається все більше людей. Про це розповів кореспондент «НикВести», який побував у населеному пункті.

Нагадаємо, що у листопаді минулого року у селах Первомайської громади Миколаївської області встановлять ще 35 модульних будиночків. До цього там встановили 10 таких будинків.