Правоохоронці викрили схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду чоловіків за кордон.

За даними СБУ, зловмисники пропонували призовникам втекти до Євросоюзу на підставі підроблених документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Вартість своїх послуг вони оцінювали до семи тисяч доларів. Сума залежала від терміновості та способу втечі.

Серед затриманих організаторів «бізнесу» — ділки, які торгували статусом особи з інвалідністю, а також студентськими квитками закордонних вишів.

За даними слідства, на Закарпатті у квітні минулого року правоохоронці затримали організатора схеми та двох його спільників, мешканців Тячівського району, на спробі переправити за кордон 4-х «клієнтів». Схема передбачала переправлення призовників до сусідньої країни Євросоюзу «лісовими стежками».

У ході розслідування встановлено причетність до організації схеми колишнього посадовця-силовика.

На підставі зібраних доказів до суду направлено обвинувальний акт щодо організованої злочинної групи із чотирьох осіб за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Також повідомляється, що у Запоріжжі затримано чоловіка, який разом зі спільниками фабрикував висновки лікарських обстежень своїх «клієнтів» щодо наявності у них тяжких діагнозів. У подальшому на їх основі МСЕК мав «підтвердити» наявність у них інвалідності 2-ї чи 3-ї груп.

Співробітники СБУ запобігли «списанню» за цією схемою з військового обліку понад 40 потенційних призовників.

Також затримано шахраїв, які за гроші обіцяли чоловікам офіційне працевлаштування за кордоном або ж «місце» в європейському виші. Це мало бути підставою для безперешкодного виїзду призовників за кордон.

Клієнтів шукали через оголошення в інтернеті. Після отримання завдатку імітували процес підготовки пакета документів, хоча насправді виводили кошти через підставних осіб і обривали контакти. Як відомо, зловмисники діяли з грудня минулого року та за добу «працевлаштовували» до 10 осіб.

Зазначається, що за всіма викритими фактами триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, що українські прикордонники затримали 10 чоловіків, які намагалися незаконно перетнути державний кордон з Румунією.

Також в Одеській області прикордонники затримали двох чоловіків у білих маскхалатах, які намагались потрапити у Молдову.

Раньше повідомлялось, що військовослужбовці Чопського загону на Закарпатті затримали сімох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути українсько-словацький кордон.