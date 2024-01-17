Російська армія не припиняє спроб вибити ЗСУ з позицій на лівобережжі Дніпра.
Про це повідомили Сили оборони Півдня України.
Як зазначається, протягом минулої доби противник активізувався та здійснив шість невдалих штурмів. Зазнавши втрат, як і в попередні рази, відійшов на свої вихідні позиції.
«Підрозділи Сил оборони продовжують розширювати плацдарм, міцно утримувати позиції, завдаючи ворогу втрат у живій силі та техніці. Окупанти не припиняють активну аеророзвідку, продовжують тиснути артилерійськими обстрілами, застосовують ударні дрони різних типів», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк зазначила, що російські десантники та морпіхи не хочуть штурмувати позиції ЗСУ на лівому березі Дніпра у Херсонській області.
За даними британської розвідки, через нестачу засобів радіоелектронної боротьби російські окупанти на лівобережжі Херсонщини не можуть протистояти українським FPV-дронам.
Раніше повідомлялось, що українським військовим внаслідок заздалегідь спланованих заходів вдалося закріпитися на кількох плацдармах на лівому березі Дніпра на Херсонщині.
Як відомо, одна з цілей Збройних сил України на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку — відтіснити ворога далі від правого берега, щоб убезпечити цивільне населення.
Речниця ОК «Південь» Наталія Гуменюк заявила, що українські захисники продовжують утримувати позиції на лівобережжі Херсонщини. Це змусило армію РФ зміцнювати й обладнувати свої позиції та підтягувати резерви.
У РФ заявили, що успішне збиття російського літака українськими військовими в грудні 2023 року перешкоджає використанню Росією авіації на Херсонському напрямку.
Також ворог не припиняє спроб вогневого і інформаційного тиску на місцеве населення та здійснив 23 штурми на лівобережжі Дніпра.
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Російська армія не припиняє спроб вибити ЗСУ з позицій на лівобережжі Дніпра.
Про це повідомили Сили оборони Півдня України.
Як зазначається, протягом минулої доби противник активізувався та здійснив шість невдалих штурмів. Зазнавши втрат, як і в попередні рази, відійшов на свої вихідні позиції.
«Підрозділи Сил оборони продовжують розширювати плацдарм, міцно утримувати позиції, завдаючи ворогу втрат у живій силі та техніці. Окупанти не припиняють активну аеророзвідку, продовжують тиснути артилерійськими обстрілами, застосовують ударні дрони різних типів», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк зазначила, що російські десантники та морпіхи не хочуть штурмувати позиції ЗСУ на лівому березі Дніпра у Херсонській області.
За даними британської розвідки, через нестачу засобів радіоелектронної боротьби російські окупанти на лівобережжі Херсонщини не можуть протистояти українським FPV-дронам.
Раніше повідомлялось, що українським військовим внаслідок заздалегідь спланованих заходів вдалося закріпитися на кількох плацдармах на лівому березі Дніпра на Херсонщині.
Як відомо, одна з цілей Збройних сил України на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку — відтіснити ворога далі від правого берега, щоб убезпечити цивільне населення.
Речниця ОК «Південь» Наталія Гуменюк заявила, що українські захисники продовжують утримувати позиції на лівобережжі Херсонщини. Це змусило армію РФ зміцнювати й обладнувати свої позиції та підтягувати резерви.
У РФ заявили, що успішне збиття російського літака українськими військовими в грудні 2023 року перешкоджає використанню Росією авіації на Херсонському напрямку.
Також ворог не припиняє спроб вогневого і інформаційного тиску на місцеве населення та здійснив 23 штурми на лівобережжі Дніпра.