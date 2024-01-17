ЗСУ на лівому березі Дніпра, Фото оприлюднив Володимир Зеленський

Російська армія не припиняє спроб вибити ЗСУ з позицій на лівобережжі Дніпра.

Про це повідомили Сили оборони Півдня України.

Як зазначається, протягом минулої доби противник активізувався та здійснив шість невдалих штурмів. Зазнавши втрат, як і в попередні рази, відійшов на свої вихідні позиції.

«Підрозділи Сил оборони продовжують розширювати плацдарм, міцно утримувати позиції, завдаючи ворогу втрат у живій силі та техніці. Окупанти не припиняють активну аеророзвідку, продовжують тиснути артилерійськими обстрілами, застосовують ударні дрони різних типів», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк зазначила, що російські десантники та морпіхи не хочуть штурмувати позиції ЗСУ на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

За даними британської розвідки, через нестачу засобів радіоелектронної боротьби російські окупанти на лівобережжі Херсонщини не можуть протистояти українським FPV-дронам.

Раніше повідомлялось, що українським військовим внаслідок заздалегідь спланованих заходів вдалося закріпитися на кількох плацдармах на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

Як відомо, одна з цілей Збройних сил України на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку — відтіснити ворога далі від правого берега, щоб убезпечити цивільне населення.

Речниця ОК «Південь» Наталія Гуменюк заявила, що українські захисники продовжують утримувати позиції на лівобережжі Херсонщини. Це змусило армію РФ зміцнювати й обладнувати свої позиції та підтягувати резерви.

У РФ заявили, що успішне збиття російського літака українськими військовими в грудні 2023 року перешкоджає використанню Росією авіації на Херсонському напрямку.

Також ворог не припиняє спроб вогневого і інформаційного тиску на місцеве населення та здійснив 23 штурми на лівобережжі Дніпра.