Будівля Баштанської міської ради, фото: пресслужба мерії

Жителів міста Баштанка просять пройти анкетування та надати пропозиції щодо перейменування населеного пункту.

Відповідне опитування розміщено на офіційному сайті Баштанської міської територіальної громади, пишуть «НикВести».

Крім назви міста, під перейменування підпадає і вулиця «Першого травня». Варіанти можна подати до 21 січня.

«З метою врахування думки громадськості щодо перейменування міста Баштанка та назви вулиці «1 Травня», пропонуємо пройти онлайн-опитування та висловити власну думку. Опитування триватиме по 21 січня включно», — йдеться в описі до анкетування.

Зазначимо, що цьому передували надані Інститутом національної памʼяті рекомендації перейменувати місто в рамках закону про деколонізацію та заборону пропаганди російської імперської політики. В описі документа Інститут зазначає, що пропозиції нових назв для населених пунктів місцева влада повинна подати до Верховної Ради до 27 січня 2024 року.

В УІНП зміну назви Баштанки аргументують тим, місто було названо на честь «Баштанської республіки», проголошеної 1919 році в Баштанській балці місцевими більшовиками. До перейменування 1928 року вона була тодішнім селом Полтавка.

Проте варто зауважити, що за часів Російської імперії назва «Баштанка» використовувалась поряд з назвою Полтавка. Свідоцтвом даного факту є, зокрема, і історичні карти.

Карти часів пізньої Російської імперії, фото: Delo.ua

Рекомендації УІНП були розроблені в серпні 2023 року. Але це не вперше, коли Інститут вказує на необхідності зміни назви Баштанки. До повномасштабного вторгнення у 2019 році орган також піднімав дану тему.

Натомість у переліку перейменування населених пунктів Національної комісії зі стандартів державної мови, розробленому в червні 2023 року, згадки про Баштанку не було.

Деколонізація на Миколаївщині

Як відомо, Миколаївщині рекомендують переглянути назви міст Первомайськ, Южноукраїнськ та 57 сіл через невідповідність стандартам державної мови.

Після цього у Первомайську стартували громадські обговорення щодо перейменування міста. Містянам запропоновано обрати назву з п’яти запропонованих варіантів: Ольвіополь, Богопіль та Голта, Ольвія або Першотравенськ.

Лише 30 грудня депутати вирішили запропонувати Верховній Раді одразу два варіанти назви для міста: Ольвіополь, або залишити ту ж назву Первомайськ. У опитування місцевих лідером був Ольвіополь.

Досі із пропозиціями не визначилось місто Южноукраїнськ. Депутати хочуть запропонувати Верховній Раді одразу дві назви: Південноукраїнськ та Гард. На засіданні минулої сесії їм не вистачило голосів.

В середині грудня 2023 року в Снігурівській громаді після громадських обговорень було сформовано остаточний перелік варіантів нових назв вулиць, які підлягають перейменуванню. Розпочався другий етап електронного голосування.

В рамках закону про деколонізацію у Снігурівській громаді перейменують 42 вулиці.