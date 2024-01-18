Студент працювавший на РФ в Одеській області

Кіберфахівці Служби безпеки затримали агента ФСБ, який шпигував для ворога на Одещині.

За даними СБУ, головним завданням чоловіка було виявлення та передача координат, де зберігаються токсичні речовини, зокрема склади та сховища з пестицидами. Також він розвідував місця можливого базування та маршрути переміщення Сил оборони.

Як зазначається, за вказаними геолокаціями росіяни планували здійснити повітряні атаки із застосуванням ракет та «Шахедів».

За наявними даними, ворог сподівався спровокувати екологічне лихо на території регіону і таким чином розхитати внутрішню обстановку.

Для збору відомостей російський агент почав працювати таксистом та під виглядом перевезення пасажирів фіксував локації потрібних об’єктів. Правоохоронці затримали його під час виконання ворожого завдання.

За даними слідства, зрадником виявився студент одеського університету. Восени 2023 року на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник ФСБ, особу якого вже ідентифіковано кіберфахівцями СБУ.

В інтернет-листуванні агресор запропонував студенту негласно співпрацювати на користь РФ і отримувати за це «зарплату» від російської спецслужби.

Студент підтримував комунікацію з ФСБ через популярний месенджер, а для конспірації використовував різні сім-карти та мобільні телефони.

Чоловіку повідомили про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі триває розслідування, йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, на Миколаївщині затримали колишнього правоохоронця, який перебуваючи на посаді передавав українським захисникам неправдиві відомості про шляхи пересування ворожої військової техніки.