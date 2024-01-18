Служба безпеки України заблокувала у Львівській області Viber-канал, який допомагав чоловікам призовного віку уникати мобілізації.

Ресурс інформував про заходи, які проводять територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в регіоні, повідомили в СБУ Львівської області.

Як зазначається, учасники каналу «зливали» актуальні місця вручення військовозобов’язаним повісток та закликали ховатися від представників військкоматів.

Як відомо, відомості про «локації» перебування працівників ТЦК публікувались в онлайн-режимі завдяки інформаторам серед місцевих жителів. Через постійне оновлення інформації Viber-канал набирав чималого розголосу та швидко нарощував аудиторію.

Правоохоронці встановили всіх організаторів злочинної діяльності. У фігурантів вилучили мобільні телефони із доказами протиправних дій.

За вказану діяльність загрожує відповідальність згідно зі статею 114-1 Кримінального кодексу України (Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, що уповноважені особи мають право видавати повістки щодо мобілізації на вулиці та в громадських місцях.

Також в Сухопутних військах пояснили, що спортзали це громадське місце, тому там також можуть вручати повістки військовозобов’язаним.

Також Уряд подав законопроєкт до Верховної Ради щодо змін у процесі мобілізації, який, зокрема, стосується вручення повісток про виклик до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Передбачається, що їх зможуть надсилати в електронному форматі.

Раніше повідомлялось, що в українську армію хочуть мобілізувати ще від 450 до 500 тисяч солдатів для відбиття російського вторгнення. Але фінансові та політичні умови цього кроку ще не уточнені. Президент Володимир Зеленський назвав мобілізацію «чутливим питанням».

Голова президентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що 25 грудня уряд мав би внести законопроєкт щодо мобілізації, над яким він працює на прохання військових. «Сподіваюся, колеги з Кабінету Міністрів найближчим часом закінчать свою частину роботи. Бо відсутність цього законопроєкту породжує невизначеність і велику кількість фейків».

Згодом, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував плани щодо мобілізації 500 тисяч людей до лав української армії.