Борги побутових споживачів за електроенергію за період повномасштабної війни зросли на 15 мільярдів гривень, у тому числі на 7,7 мільярдів гривень — за 2023 рік.

Про це радник премʼєр-міністра України та член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко розповів галузевому виданню ExPro.

«На мій погляд, це дуже багато. Серед найбільших боржників — багато областей, яких би там не мало бути», — зауважив посадовець.

За його словами, «рекордсменами» із заборгованості за електроенергію є Київщина, Дніпропетровщина та Харківщина.

Він зазначив, що скасування мораторію на відключення електроенергії за борги та нарахування пені боржникам має зменшити обсяги неплатежів.

«Моя особиста точка зору — рішення про скасування мораторію перезріло. Його необхідно було прийняти десь 15 місяців тому», — зазначив Юрій Бойко.

Як відомо, наприкінці грудня минулого року Кабмін непублічно скасував мораторій на припинення надання житлово-комунальних послуг, нарахування штрафів та пені, а також на стягнення заборгованості, запроваджений на час воєнного стану у березні 2022 року.

За рішенням уряду, мораторій на відключення комунальних послуг продовжуватиме діяти лише на окупованих територіях і там, де тривають бойові дії. Для решти споживачів комунальних послуг відновлено нарахування пені за несплату житлово-комунальних послуг. Також відновлено стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги в судовому порядку. Крім того, Кабмін повернув можливість відключення від комунальних послуг боржників, у разі несплати або недоплати за отримані послуги.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що через заборону відключення боржників деякі споживачі зловживали цим, щоб не платити за комунальні послуги.

Також повідомлялось, що станом на січень 2024 року жителі Миколаєва заборгували вже понад 241 мільйон гривень за послуги з водопостачання та водовідведення.