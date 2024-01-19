У січні темпи експорту українського продовольства впали на 20%. Причиною цього стали новорічні свята та криза у Червоному морі.

Про це повідомив міністр аграрної політики і продовольства Микола Сольський в ефірі національного телемарафону, цитує «Економічна правда».

«Темпи дещо знизилися. Ми їх повʼязуємо з обʼєктивними причинами: це збіги, повʼязані з Новим роком. Другий момент — проблеми в Червоному морі», — зазначив міністр.

Микола Сольський пояснив, що частина українського агроекспорту йшла через Червоне море і прямувала до Азії, Китаю, інших країн і Східної Африки. Через сповільнення руху кораблів та інші фактори обсяг виходу агропродукції з портів знизився на 20%. Також він додав, що це не суттєво, але все одно обсяги великі.

Нагадаємо, США розпочали спільну операцію десяти країн задля безпеки морського руху в Червоному морі. Варто додати, що кілька великих міжнародних судноплавних компаній оголосили, що призупинять використання Червоного моря для судноплавства через безпекові загрози.

Також армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що посилила район Червоного моря ракетними кораблями після кількох ракетних і безпілотних атак, здійснених підтримуваними Іраном хуситами із території Ємену.

Раніше повідомлялось, що вночі, 12 січня, США і Велика Британія завдали ударів по базах хуситів у Ємені. Операція стала відповіддю на десятки нападів на торговельні судна в Червоному морі, які здійснило єменське повстанське угруповання.

Стало відомо, що США завдали нового удару у відповідь по об’єктах хуситів у Ємені на тлі продовження нападів угруповання на міжнародні кораблі в цьому районі.

Як відомо, норвезьке судно Strinda було уражене ракетою в Червоному морі біля Ємену, внаслідок чого на судні виникла пожежа.