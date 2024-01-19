Сьогодні, 19 січня свій день народження святкує бегемот з Миколаївського зоопарку, на ім’я Казимир.

Йому виповнюється 46 років, повідомили у закладі.

«Казимир носить титул тварини-довгожителя нашого зоопарку. А ще він є улюбленцем багатьох відвідувачів, до якого спеціально приходять в гості», — розповіли в зоопараку.

Також співробітники зоопарку запрошують усіх охочих на прогулянку до закладу, щоб привітати з днем народження іменинника і послухати лекцію, яка відбудеться 20 січня, о 14:00, у зимовому приміщенні «Слони. Бегемоти».

Бегемот-довгожитель Казимир, Фото: Миколаївський зоопарк

Нагадаємо, що 9 січня, у Миколаївському зоопарку свій 24 день народження відсвяткували два брати — камчатські ведмеді Мирон та Вакула.