Сьогодні, 19 січня свій день народження святкує бегемот з Миколаївського зоопарку, на ім’я Казимир.
Йому виповнюється 46 років, повідомили у закладі.
«Казимир носить титул тварини-довгожителя нашого зоопарку. А ще він є улюбленцем багатьох відвідувачів, до якого спеціально приходять в гості», — розповіли в зоопараку.
Також співробітники зоопарку запрошують усіх охочих на прогулянку до закладу, щоб привітати з днем народження іменинника і послухати лекцію, яка відбудеться 20 січня, о 14:00, у зимовому приміщенні «Слони. Бегемоти».
Нагадаємо, що 9 січня, у Миколаївському зоопарку свій 24 день народження відсвяткували два брати — камчатські ведмеді Мирон та Вакула.
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Сьогодні, 19 січня свій день народження святкує бегемот з Миколаївського зоопарку, на ім’я Казимир.
Йому виповнюється 46 років, повідомили у закладі.
«Казимир носить титул тварини-довгожителя нашого зоопарку. А ще він є улюбленцем багатьох відвідувачів, до якого спеціально приходять в гості», — розповіли в зоопараку.
Також співробітники зоопарку запрошують усіх охочих на прогулянку до закладу, щоб привітати з днем народження іменинника і послухати лекцію, яка відбудеться 20 січня, о 14:00, у зимовому приміщенні «Слони. Бегемоти».
Нагадаємо, що 9 січня, у Миколаївському зоопарку свій 24 день народження відсвяткували два брати — камчатські ведмеді Мирон та Вакула.