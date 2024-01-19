Заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко

На початку другого кварталу 2024 року планують запустити електронний кабінет військовозобов’язаного.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України Катерину Чорногоренко в ефірі телемарафону.

«Щойно закон набуде чинності, ми можемо приступити до цієї роботи. І у другий квартал можемо надати такий функціонал», — заявила чиновниця.

За її словами, сервіс дозволить військовозобов'язаним оновлювати свої дані без відвідування ТЦК. Надалі ця інформація використовуватиметься співробітниками військкомату.

«Скажімо так, перший етап — запровадження функціоналу електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного. Тобто це буде можливість актуалізувати свої дані. Буде наданий період, щоб військовозобов'язаний ці дані актуалізував, надав останні достовірні дані. І далі вже ТЦК використовуватимуть ці дані у своїй повсякденній роботі», — зазначила Катерина Чорногоренко.

Водночас, на запитання, чи будуть у е-кабінеті повістки, заступниця міністра не дала прямої відповіді.

«Повістки — це питання, яке розглядатимуть у рамках так званого мобілізаційного закону», — резюмувала Катерина Чорногоренко.

Нагадаємо, що уповноважені особи мають право видавати повістки щодо мобілізації на вулиці та в громадських місцях.

Також повідомлялось, що з початку повномасштабного вторгнення близько 33 тисяч жителів Миколаївської області мобілізувалися до Збройних сил.