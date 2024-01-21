Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну до Канади прибули понад 210 тисяч українських біженців у межах програми CUAET.

Про це свідчать дані Прикордонного агентства Канади.

Програма «Канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки» (CUAET) була створена у березні 2022 року. Вона надає українцям, які тікають від війни, право на термінове отримання трирічного дозволу на роботу й проживання у Канаді, а також фінансову допомогу та тимчасове безкоштовне поселення.

До Уряду Канади подано вже майже 1,2 мільйона заявок на цю візу, з яких уже затверджено більш як 936 тисяч. Прийом нових заявок на цю програму вже закрито, й власники такої візи, щоб скористатися нею, мають до кінця березня приїхати до Канади.

Раніше повідомлялося, що Канада заклала у державний бюджет на 2023 фінансовий рік 1,8 мільярда доларів (2,4 мільярда канадських доларів) фінансової та військової допомоги для України.