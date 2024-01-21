Росія активізувала наступальні дії на всіх напрямках фронту. Водночас росіяни з середини січня несуть більше втрат.

Про це йдеться в огляді британської розвідки.

Зокрема, 19 січня український Генштаб повідомив, що російські обстріли на лінії фронту зросли на 27% порівняно з попередньою добою: 81 авіаудар і 45 ракетних обстрілів.

Додаткові дані, які порівнюють період 14-18 січня 2024 року з попередніми п'ятьма днями, підтверджують це зростання кількості російських атак.

Водночас за ці п'ять днів кількість втрат російської військової техніки зросла на 8%, а кількість втрат російської танкової техніки — на 95%. Втрати особового складу за той самий період також зросли на 15%.

«Ці дані вказують на постійне зростання інтенсивності російської наступальної активності на всьому фронті протягом останніх двох тижнів. Ключовим фактором цього, ймовірно, є мороз, який дозволяє бронетехніці пересуватися по пересіченій місцевості», — зазначили в Міноборони Британії.

Нагадаємо, у ніч на 21 січня в порту Усть-Луга Ленінградської області РФ загорівся хімічний термінал «Новатек». Пошкоджено велике газосховище. В РФ стверджують, що пожежа спалахнула внаслідок атаки двох безпілотників