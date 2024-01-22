До Дня Соборності України активісти підняли український прапор у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області.
Про це повідомляють активісти руху «Жовта стрічка».
Як зазначається, прапор встановили біля мікрорайону «Сонячний» у Макіївці. Тепер український прапор височіє на териконі, з якого видно дорогу з Донецька до кордону з РФ.
«Тисячі окупантів, що проїжджають цим шляхом щоденно, будуть бачити, що навіть в 10-річній тіні окупації ми продовжуємо боротьбу з ворогом, бо Донбас — це Україна!», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у День Соборності України президент Володимир Зеленський повідомив, що 22 січня внесе до парламенту проєкт закону щодо запровадження в Україні множинного громадянства.
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До Дня Соборності України активісти підняли український прапор у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області.
Про це повідомляють активісти руху «Жовта стрічка».
Як зазначається, прапор встановили біля мікрорайону «Сонячний» у Макіївці. Тепер український прапор височіє на териконі, з якого видно дорогу з Донецька до кордону з РФ.
«Тисячі окупантів, що проїжджають цим шляхом щоденно, будуть бачити, що навіть в 10-річній тіні окупації ми продовжуємо боротьбу з ворогом, бо Донбас — це Україна!», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у День Соборності України президент Володимир Зеленський повідомив, що 22 січня внесе до парламенту проєкт закону щодо запровадження в Україні множинного громадянства.