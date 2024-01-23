Департамент архітектури міської ради працює над розробкою каталогу міських обʼєктів з встановлення логотипу «Миколаїв — місто на хвилі». Йдеться про окремі зупинки транспорту, міські меблі та дитячі майданчики.

Водночас заміну цих об'єктів виконуватимуть вже після завершення війни, повідомив у коментарі «НикВести» головний архітектор Миколаєва Євген Поляков.

Наразі у місті вже розробили брендований каталог зупинок громадського транспорту, далі — працюватимуть над каталогом міських меблів та дитячих майданчиків. Над дизайном співробітники Департаменту працюють в позаробочий час без використання будь-яких коштів, додав головний архітектор.

— Ми зараз розробили для мирного часу каталог зупинок громадського транспорту, щоб вони були сучасними для сучасного міста з використанням міської символіки. Це можуть бути міські меблі, які також брендуються. Я планую, окрім зупинок громадського транспорту, розробити ще каталог на міські меблі. Це лавки й урни, парклети для громадських просторів і дитячі майданчики. Тому що коли постає питання, які дитячі майданчики повинні бути у місті, то точно не такі, які є зараз, — поділився Євген Поляков.

Він також пояснив, що каталог міститиме детальну інформацію стосовно вигляду міських об'єктів та їх характеристики.

— Це дизайни з кресленнями, характеристиками, яких розмірів, яких елементів, як воно повинно виглядати та з чого повинно бути зроблене. Ми зараз знаходимося у стані війни, але прийняти якісь рішення, що нам робити у мирний час, можна. Щоб потім не робити те, що звикли, а робити щось сучасне. Я розумію це наступним чином: коли ситуація дозволяє, такі роботи проводяться. Вони не повинні бути за стилем 2000-х років, а повинні бути сучасними. Тому потрібно прийняти відповідні каталоги. Не можна казати лише про якісь дві типові зупинки, елементи повинні формуватись під потреби. Наприклад, мало місця для встановлення конструкції, або навпаки — його забагато. Є суміщені зупинки, є місця, де в межах зупинки для обслуговування водіїв та пасажирів знаходяться працівники електротранспорту, — пояснив головний архітектор міста.

Логотип «Миколаїв — місто на хвилі». Звідки він зʼявився?

Бренд міста — логотип «Миколаїв – місто на хвилі» презентували ще у 2019 році. Він став подарунком платформи «Мрій Дій» до Дня 230-річчя Миколаєва. Тоді там сказали, що цей логотип стане офіційним брендом міста і просуватиме його у маси.

У грудні 2020 року депутати міської ради затвердили положення щодо туристичного логотипу міста «Миколаїв — місто на хвилі». З того часу новий логотип можна використовувати для залучення туристів, на офіційних заходах та в офіційних документах.

Після цього бренд «Миколаїв — місто на хвилі» почав зʼявлятися на нових зупинках громадського транспорту та комунальному транспорті (тролейбусах та трамваях).

Під час повномасштабного вторгнення у Миколаєві також почалася робота над розробкою Стратегії розвитку міста. Там запропонували два бачення розвитку громади. Одне з яких повністю націлене на позиціювання Миколаєва як міста на хвилі.

«Ці хвилі були конкретизовані. Це буде безпечне місто, комфортне, конкурентне і місто, яке розвиває партнерство. Тобто, це місто в центрі якого є людина і партнерські стосунки: між людьми, владою, громадою та бізнесом», — сказала експертка ПРООН зі стратегічного планування Олена Нижник.

А що на рахунок зміни герба Миколаєва?

У вересні 2023 року міський голова Миколаєва анонсував зміну чинного герба. Олександр Сєнкевич пояснив це тим, що на зображенні герба міста розміщена галера з веслами — символ рабської ідеології, якої треба позбуватись під час боротьби України за свободу від Росії:

«Річ у тім, що на ньому зображена галера з веслами. Без вітрил. Думаю, ви всі розумієте, що означає така галера, хто на ній гарував до смерті. Ми не невільники-гребці, не раби. Такі символи в ідентичності нашого міста нам абсолютно непотрібні!», — сказав тоді мер.

Профінансувати проведення конкурсу з нового гербу Миколаєва погодились голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та народний депутат Олександр Гайду. Вони заявили, що виділять на це 200 тисяч гривень особистих коштів.

Цю ідею також підтримав секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько. На його думку, новий герб буде більш сучасним та враховуватиме новітню історію Миколаєва.

Управління культури Миколаївської міської ради наразі працює над розробкою положення для проведення конкурсу щодо зміни герба міста.