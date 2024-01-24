Фото: ГУР

Українські хакери з групи «BO Team» знищили базу даних далекосхідного науково-дослідного центру космічної гідрометеорології «Планета».

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Планета» — російське державне підприємство федерального рівня. Займається прийомом та обробкою даних із супутників, а також забезпечує ними понад 50 державних суб’єктів: передусім ― міністерство оборони РФ, генеральний штаб та служби МНС.

«Атаку проти далекосхідної (найбільшої з трьох) філії НДЦ космічної гідрометеорології «планєта» здійснили кіберволонтери-патріоти з групи «BO Team». Наслідки ― руйнівні!», — зазначили у розвідці.

Там додали, що проникнення в базу даних центру дозволило знищити 280 серверів, задіяних у загальній мережі. Обсяг знищеної інформації ― близько 2 петабайт (200 мільйонів гігабайт) даних.

Вартість втраченого Росією цифрового масиву може становити щонайменше 10 мільйонів доларів.

Серед знищеного ― метео- та супутникові дані, які в постійному режимі активно використовували Міноборони і МНС РФ, «Роскосмос» та низка інших відомств держави-агресора, а також ― напрацьовані роками унікальні дослідження.

Робота суперкомп’ютерів, якими обладнаний далекосхідний центр, ― паралізована та не підлягає відновленню в повному обсязі, зазначають в ГУР.

«Один такий обчислювальний девайс разом із програмним забезпеченням коштує 350 тисяч доларів. В умовах жорстких санкцій проти росії повторно отримати такий софт фактично неможливо. Разом зі сховищами даних, серверами та комп’ютерами внаслідок кібератаки паралізовано системи кондиціонування і зволоження повітря, а також регулювання екстреного електроживлення будівлі центру», — розповіли у розвідці.

Атака на Київстар

Нагадаємо, 12 грудня у роботі оператора «Київстар» стався потужний збій. Користувачі повідомили про відсутність зв'язку, інтернету, також не працював сайт оператора. Збій вплинув на роботу банківських терміналів та системи оповіщення.

Згодом у «Київстар» заявили, що причиною масштабного збою в роботі стала потужна хакерська атака, але запевнили, що персональні дані клієнтів у безпеці. Ввечері 12 грудня компанія «Київстар» повідомила, що частково відновила роботу послуг фіксованого зв`язку (зі стаціонарним обладнанням).

Також в «Київстар» вважають, що 12 грудня на компанію здійснили хакерську атаку, подібних до якої у телекомунікаційній галузі в світі ще не було.

Російські хакери з угруповання «Солнцепек» взяли на себе відповідальність за кібератаку на мобільний оператор «Київстар». В СБУ заявили, що ці хакери працюють у підрозділі головного управління генштабу збройних сил РФ (ГРУ).

Пізніше у «Київстарі» повідомили, що компанія скасовує наступну планову плату за тариф для своїх користувачів. Також компанія виділяє 100 мільйонів гривень на потреби ЗСУ