фото: Сухопутні війська

В Україні планують відкрити третій табір для утримання російських військовополонених.

Про це заявив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юрій Таранюк під час засідання Ради з питань прав людини, гендерної рівності та різноманіття при МЗС України, повідомляє Укрінформ.

«У нас наразі створені два, і зараз відкривається третє окреме спеціалізоване місце утримання військовополонених», — зазначив він.

За словами Юрія Таранюка, через дефіцит місць у СІЗО були створені окремі дільниці, де можуть утримуватися полонені росіяни (і вони не утримуються спільно з іншими особами, які перебувають під вартою — прим.).

Нагадаємо, що другий табір для військовополонених в Україні відкрили у 2023 році через велику кількість російських окупантів, які потрапили в полон ЗСУ або ж здалися добровільно.

Збільшення кількості військовополонених пов’язане як із ситуацією на фронті, що погіршується мотивацією російських солдатів, так і через блокування обмінів військовополоненими російською стороною. Як відомо, табір перебуває у глибокому тилу, оскільки це передбачено Женевськими конвенціями.

Також, 10 січня, в Україні запустили Єдиний центр пошуку державного проєкту «Хочу найти» для родин російських військовослужбовців. Родичі окупантів зможуть дізнатися про своїх близьких, які зникли безвісти, загинули, або потрапили в полон в Україні.