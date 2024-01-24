У Миколаївській області сьогодні ведуться роботи по відновленню 47 навчальних закладів.

Про це на брифінгу повідомила директорка департаменту освіти і науки Алла Веліховська, пишуть «НикВести».

Так, 23 школи відновлюють коштом державного та місцевого бюджетів, ще 24 школи ремонтують в рамках проекту Програми розвитку ООН (ПРООН) та Офісу Управління Організації Об’єднаних Націй з обслуговування проектів (UNOPS) «ECHO4SCHOOLS-UA: Ремонт/модернізація шкіл у постраждалих від війни регіонах».

Загалом, з початку повномасштабної війни у Миколаївській області було зруйновано 33 навчальних заклади ( 14 закладів дошкільної освіти і 19 загальної середньої), ще 246 було пошкоджено (91 заклад дошкільної освіти, 122 загальної середньої, 11 закладів професійної освіти, 10 передвищої, 5 вищої та 7 закладів позашкільної освіти).

— Найбільше у нас доречі постраждала професійна освіта, майже 50% закладів були зруйновані, — зазначила Алла Веліховська.

Відновлення навчальних закладів Миколаївщини



В Миколаївській області вже провели роботи з первинного відновлення у 87 закладах освіти, з них 48 шкіл та 39 дитячих садочків.

— Що стосується саме міста Миколаєва, то за кошти місцевого бюджету частково відновлено 17 закладів освіти і в 3 ведуться роботи, — сказала Алла Веліховська.

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили

Крім того на Миколаївщині відновлюють заклади вищої освіти, які постраждали від російських обстрілів. Так, на повну відбудову Чорноморського національного університету імені Петра Могили витратили 10 мільйонів гривень.

Як відомо, університет минулого літа двічі був обстріляний російськими військами. Тоді чотири російські ракети С-300 спричинили руйнування головного корпусу університету та завдали суттєвих втрат матеріально-технічній базі вишу.

Протягом року працівники ліквідували наслідки російських обстрілів найбільший з яких спричинив руйнування фасаду головного корпусу вишу.

Ліцей №51 у Миколаєві

Як відомо, на засіданні Кабміну 25 липня вирішили виділити 667,9 мільйонів гривень на відновлення п’яти об’єктів у Миколаївській області. До переліку, зокрема, потрапило будівництво Миколаївського ліцею №51, у будівлю якого у липні 2022 року влучила російська ракета.

Спочатку керівниця управління освіти міської ради Ганна Личко казала, що для Миколаєва школа №51 має велике значення, тому її будуть відбудовувати. Однак технічна рада при управлінні капітального будівництва міської ради дійшла висновку, що будівлю 51-го ліцею необхідно знести. Після цього мер Олександр Сєнкевич заявляв, що на її місці побудують новий, сучасний заклад з облаштованими для дітей укриттями.

Віцемер Миколаєва Анатолій Петров у коментарі «НикВести» повідомив, що проєкт будівництва ліцею №51 буде розроблений до літа 2024 року. Пізніше він розповів, що там хочуть побудувати три корпуси для початкової, середньої та старшої ланок освіти.

При цьому Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради замовив розробку проектно-кошторисної документації на ремонт та встановлення вікон і дверей у школі №51.

Також повідомлялося, що на міжнародній виставці-конференції «Rebuild Ukraine» у Варшаві мер Миколаєві Олександр Сєнкевич представив проєкти відбудов дитячого садка та школи №51.

Ліцей №60 у Варварівці

Як раніше повідомляли «НикВести», департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва, супроводження проектів розвитку Миколаївської ОВА оголосив тендер на нове будівництво зруйнованого корпусу ліцею №60 у Варварівці.

Нагадаємо, що у липні департамент містобудування уклав договір з товариством з обмеженою відповідальністю «Конкорд Проект» на виготовлення проекту будівництва ліцею №60 на суму 1 мільйон 490 тисяч гривень.

Навчальний заклад було зруйновано у липні 2022 року. Внаслідок атаки було знищено один із корпусів ліцею, пошкоджено також дитячий майданчик поряд.

Як повідомлялося, відбудувати ліцей №60 хочуть за 200 мільйонів гривень до кінця 2028 року. Така сума вказується у капітальних видатках бюджету Миколаєва.

Зазначимо, що навчальний заклад був першим об’єктом міської програми «Теплий дім». Після ремонту його відкрили восени 2018 року. Зауважимо, що ракетний удар РФ нанесла по іншому корпусу закладу.