Редакція «НикВести» оголошує вакансію на посаду кореспондента у Миколаєві.
Обов’язки:
• працювати з планом публікацій на сайті та генерувати нові ідеї;
• створювати власні ексклюзивні матеріали;
• писати новини та брати коментарі;
• писати власні статті та брати інтерв'ю;
Вимоги:
- Володіння українською мовою
- Комп’ютерна грамотність
- висока працездатність і стресостійкість
- Ініціативність, мобільність
Досвід роботи, знання мов, володіння фото- та відеотехнікою стане додатковою перевагою.
Резюме надсилайте на пошту seredak94@gmail.com, в темі листа вказати «вакансія».
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Редакція «НикВести» оголошує вакансію на посаду кореспондента у Миколаєві.
Обов’язки:
• працювати з планом публікацій на сайті та генерувати нові ідеї;
• створювати власні ексклюзивні матеріали;
• писати новини та брати коментарі;
• писати власні статті та брати інтерв'ю;
Вимоги:
- Володіння українською мовою
- Комп’ютерна грамотність
- висока працездатність і стресостійкість
- Ініціативність, мобільність
Досвід роботи, знання мов, володіння фото- та відеотехнікою стане додатковою перевагою.
Резюме надсилайте на пошту seredak94@gmail.com, в темі листа вказати «вакансія».
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|