Миколаївським водіям заборонили паркувати транспортні засоби поза спеціально облаштованих «кишень» на вулиці Нікольській.

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 24 січня, в ході засідання виконавчого комітету Миколаївської міськради, пишуть «НикВести».

Причиною такого рішення стало хаотичне паркування, зокрема, на проїзжджій частині дороги, на даній вулиці, розповів заступник начальника управління транспорту мерії Олег Кукса.

— Рух транспортних засобів обмежений, здійснюється в одну смугу руху, так як власники транспортних засобів хаотично встановлюють транспортні засоби на проїжджій частині. Пропонується визначення зупинки транспорту в заїзних «кишенях» паралельно проїзній частині, а поза «кишенями» зупинки заборонити, — розповів чиновник.

Він також додав, що керівникам підприємств, навпроти яких облаштовані «кишені», управління надіслало листи щодо приведення їх до відповідності, згідно норм ДБН.

В ході обговорення мер Олександр Сєнкевич уточнив, чому даним питанням займається управління транспорту, а не поліція, на що Олег Кукса відповів, що рішення має ухвалити саме виконавчий комітет.

Варто зазначити, про які саме ділянки вулиці, що обмеженні відтепер для паркування, в управлінні не вказали.

Нагадаємо, в листопаді 2023 року міська влада заявила, що в Миколаєві облаштують платні парковки. Конкретні місця і де саме вони будуть облаштовані, поки невідомо, але точок паркінгу буде близько 25.