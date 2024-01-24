Миколаївським водіям заборонили паркувати транспортні засоби поза спеціально облаштованих «кишень» на вулиці Нікольській.
Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 24 січня, в ході засідання виконавчого комітету Миколаївської міськради, пишуть «НикВести».
Причиною такого рішення стало хаотичне паркування, зокрема, на проїзжджій частині дороги, на даній вулиці, розповів заступник начальника управління транспорту мерії Олег Кукса.
— Рух транспортних засобів обмежений, здійснюється в одну смугу руху, так як власники транспортних засобів хаотично встановлюють транспортні засоби на проїжджій частині. Пропонується визначення зупинки транспорту в заїзних «кишенях» паралельно проїзній частині, а поза «кишенями» зупинки заборонити, — розповів чиновник.
Він також додав, що керівникам підприємств, навпроти яких облаштовані «кишені», управління надіслало листи щодо приведення їх до відповідності, згідно норм ДБН.
В ході обговорення мер Олександр Сєнкевич уточнив, чому даним питанням займається управління транспорту, а не поліція, на що Олег Кукса відповів, що рішення має ухвалити саме виконавчий комітет.
Варто зазначити, про які саме ділянки вулиці, що обмеженні відтепер для паркування, в управлінні не вказали.
Нагадаємо, в листопаді 2023 року міська влада заявила, що в Миколаєві облаштують платні парковки. Конкретні місця і де саме вони будуть облаштовані, поки невідомо, але точок паркінгу буде близько 25.
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Миколаївським водіям заборонили паркувати транспортні засоби поза спеціально облаштованих «кишень» на вулиці Нікольській.
Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 24 січня, в ході засідання виконавчого комітету Миколаївської міськради, пишуть «НикВести».
Причиною такого рішення стало хаотичне паркування, зокрема, на проїзжджій частині дороги, на даній вулиці, розповів заступник начальника управління транспорту мерії Олег Кукса.
— Рух транспортних засобів обмежений, здійснюється в одну смугу руху, так як власники транспортних засобів хаотично встановлюють транспортні засоби на проїжджій частині. Пропонується визначення зупинки транспорту в заїзних «кишенях» паралельно проїзній частині, а поза «кишенями» зупинки заборонити, — розповів чиновник.
Він також додав, що керівникам підприємств, навпроти яких облаштовані «кишені», управління надіслало листи щодо приведення їх до відповідності, згідно норм ДБН.
В ході обговорення мер Олександр Сєнкевич уточнив, чому даним питанням займається управління транспорту, а не поліція, на що Олег Кукса відповів, що рішення має ухвалити саме виконавчий комітет.
Варто зазначити, про які саме ділянки вулиці, що обмеженні відтепер для паркування, в управлінні не вказали.
Нагадаємо, в листопаді 2023 року міська влада заявила, що в Миколаєві облаштують платні парковки. Конкретні місця і де саме вони будуть облаштовані, поки невідомо, але точок паркінгу буде близько 25.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|