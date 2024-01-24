Фото: ДБР

На Хмельниччині під суд відправили колишнього правоохоронця та адвоката, які займалися підробленням документів для ухилянтів та шахрайством. Батькам одного з засуджених вони обіцяли організувати схему «президентського помилування».

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Чоловіків викрили в березні 2022 року, коли двоє їхніх клієнтів спробували виїхати за кордон за фіктивними довідками волонтерів.

Довідки виготовляв правоохоронець, отримуючи замовлення через адвоката. Фальшиві документи коштували чотири тисячі євро.

Під час слідства з’ясувалося, що підозрювані, крім того, обіцяли організувати «президентське помилування» чоловіка, який в 2021 році вбив у ДТП подружжя з дворічним сином.

«Правоохоронець знав батьків засудженого та запропонував їм звернутися до адвоката, який начебто мав посприяти у «розвʼязанні питання». Він запевнив, що за 20 тисяч доларів знайде підстави та методи впливу, аби чоловік опинився на волі», — розповіли в ДБР.

Правоохоронця звільнили зі служби. Його обвинувачують у підробленні офіційних документів, а разом з адвокатом — ще й у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон та шахрайстві.

Підозрюваним загрожує до девʼяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше Служба безпеки України викрила три схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду чоловіків за кордон.