Команда Save Ukraine повернула до України ще чотирьох дітей. Вони перебували у Росії та на окупованих територіях.
Про це повідомив засновник благодійної організації Save Ukraine, уповноважений Президента України з прав дитини у 2014-2021 роках Микола Кулеба.
«Сьогодні діти нарешті зустрілися зі своїми рідними після тривалого розлучення. Деякі з них не бачилися майже два роки. Декого — батьки не могли забрати вже кілька місяців, і дитину росіяни хотіли віддати в реабілітаційний центр. На щастя, ці випробування вже позаду, і зараз усі діти в безпеці», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що це вже 15 рятувальна місія Save Ukraine. Загалом організація повернула 231 українську дитину з Росії та тимчасово окупованих територій.
Нагадаємо, що станом на грудень 2023 року в Україну вдалося повернути з РФ 387 дітей, яких викрали росіяни під час окупації.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|
Команда Save Ukraine повернула до України ще чотирьох дітей. Вони перебували у Росії та на окупованих територіях.
Про це повідомив засновник благодійної організації Save Ukraine, уповноважений Президента України з прав дитини у 2014-2021 роках Микола Кулеба.
«Сьогодні діти нарешті зустрілися зі своїми рідними після тривалого розлучення. Деякі з них не бачилися майже два роки. Декого — батьки не могли забрати вже кілька місяців, і дитину росіяни хотіли віддати в реабілітаційний центр. На щастя, ці випробування вже позаду, і зараз усі діти в безпеці», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що це вже 15 рятувальна місія Save Ukraine. Загалом організація повернула 231 українську дитину з Росії та тимчасово окупованих територій.
Нагадаємо, що станом на грудень 2023 року в Україну вдалося повернути з РФ 387 дітей, яких викрали росіяни під час окупації.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|