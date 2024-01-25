Команда Save Ukraine повернула до України ще чотирьох дітей. Вони перебували у Росії та на окупованих територіях.

Про це повідомив засновник благодійної організації Save Ukraine, уповноважений Президента України з прав дитини у 2014-2021 роках Микола Кулеба.

«Сьогодні діти нарешті зустрілися зі своїми рідними після тривалого розлучення. Деякі з них не бачилися майже два роки. Декого — батьки не могли забрати вже кілька місяців, і дитину росіяни хотіли віддати в реабілітаційний центр. На щастя, ці випробування вже позаду, і зараз усі діти в безпеці», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це вже 15 рятувальна місія Save Ukraine. Загалом організація повернула 231 українську дитину з Росії та тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, що станом на грудень 2023 року в Україну вдалося повернути з РФ 387 дітей, яких викрали росіяни під час окупації.