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Компанія Meta вводить нові обмеження приватних повідомлень у Facebook та Instagram для підлітків, які забороняють надсилати їм повідомлення без дозволу.

Про це пише Tech Crunch.

До цього Instagram забороняв дорослим старше 18 років обмінюватися повідомленнями з підлітками, які не підписані на них. Нові обмеження за замовчуванням застосовуватимуться до всіх користувачів віком до 16 років, а в деяких регіонах — до 18 років.

У Messenger неповнолітні користувачі отримуватимуть повідомлення лише від друзів у Facebook або людей, яких вони мають у своїх контактах.

Більше того, Meta також робить свій батьківський контроль більш надійним, дозволяючи опікунам дозволяти або забороняти зміни налаштувань конфіденційності за замовчуванням, зроблені підлітками. Раніше, коли підлітки змінювали ці налаштування, опікуни отримували сповіщення, але не могли вжити жодних заходів.

Тепер якщо підліток намагатиметься зробити свій обліковий запис загальнодоступним, змінюватиме контроль конфіденційного вмісту з «Менше» на «Стандартний» або спробує змінити коло осіб, що можуть надсилати приватні повідомлення, опікуни можуть заблокувати його.

Раніше Meta заборонила політичним рекламодавцям використовувати її нові рекламні ШІ-інструменти.