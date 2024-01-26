Для цілодобового відстеження ситуації та контролю за обстановкою на державному кордоні, а також на прилеглій території, на північному рубежі України встановлюють камери відеоспостереження.
Про це повідомили в Державній прикордонній службі.
Найбільш загрозливі напрямки вже облаштовані такими системами віддаленого спостереження.
Камери дають можливість обстежувати місцевість як в денний, так і в нічний час доби. У разі виникнення будь-якої загрози, підрозділи можуть заздалегідь її викрити та вчасно зреагувати.
Зображення виводяться на центри управління службою, з яких прикордонники й керують камерами задля відстеження ситуації на лінії держрубежу.
Нагадаємо, минулоріч восени у пункті пропуску «Ягодин — Дорогуськ» на українсько-польському кордоні почали працювати камери автоматичної фіксації, які перевіряють, чи є транспортний засіб у системі «єЧерга».
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Для цілодобового відстеження ситуації та контролю за обстановкою на державному кордоні, а також на прилеглій території, на північному рубежі України встановлюють камери відеоспостереження.
Про це повідомили в Державній прикордонній службі.
Найбільш загрозливі напрямки вже облаштовані такими системами віддаленого спостереження.
Камери дають можливість обстежувати місцевість як в денний, так і в нічний час доби. У разі виникнення будь-якої загрози, підрозділи можуть заздалегідь її викрити та вчасно зреагувати.
Зображення виводяться на центри управління службою, з яких прикордонники й керують камерами задля відстеження ситуації на лінії держрубежу.
Нагадаємо, минулоріч восени у пункті пропуску «Ягодин — Дорогуськ» на українсько-польському кордоні почали працювати камери автоматичної фіксації, які перевіряють, чи є транспортний засіб у системі «єЧерга».
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
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Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
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Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
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Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|