Для цілодобового відстеження ситуації та контролю за обстановкою на державному кордоні, а також на прилеглій території, на північному рубежі України встановлюють камери відеоспостереження.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі.

Фото: ДПСУ

Найбільш загрозливі напрямки вже облаштовані такими системами віддаленого спостереження.

Камери дають можливість обстежувати місцевість як в денний, так і в нічний час доби. У разі виникнення будь-якої загрози, підрозділи можуть заздалегідь її викрити та вчасно зреагувати.

Зображення виводяться на центри управління службою, з яких прикордонники й керують камерами задля відстеження ситуації на лінії держрубежу.

Нагадаємо, минулоріч восени у пункті пропуску «Ягодин — Дорогуськ» на українсько-польському кордоні почали працювати камери автоматичної фіксації, які перевіряють, чи є транспортний засіб у системі «єЧерга».