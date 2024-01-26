Вид с космічного корабля Galactic 05. Фото: Virgin Galactic

Компанія Virgin Galactic планує у п’ятницю, 26 січня, здійснити свій шостий комерційний космічний політ.

Про це пише Укрінформ.

Вікно для вильоту відкриється сьогодні близько 19 години за київським часом із космічного порту «Америка» в Нью-Мексико.

Ця місія під назвою Galactic 06 відправить чотирьох приватних пасажирів у суборбітальний простір і поверне їх назад на Землю.

За даними компанії, на борту космічного корабля перебуватимуть двоє пасажирів із США, а саме з Техасу й Каліфорнії, один австрієць, а інший — з України.

Пізніше компанія уточнила, що цим четвертим пасажиром стане перша українка, яка потрапить у космос.

Зазначається, що екіпаж Galactic 06 летітиме на борту космічного корабля VSS Unity під крилами літака-носія VMS Eve, який відпустить VSS Unity на висоті приблизно 13 тисяч 700 метрів, після чого космічний корабель запалить свій ракетний двигун і попрямує в суборбітальний простір.

Нагадаємо, раніше астронавти NASA розповіли, чим пахне космос. Після виходів у відкритий космос вони, зокрема, описували запахи, схожі на палений біфштекс і залізо.