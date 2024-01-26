Компанія Virgin Galactic планує у п’ятницю, 26 січня, здійснити свій шостий комерційний космічний політ.
Про це пише Укрінформ.
Вікно для вильоту відкриється сьогодні близько 19 години за київським часом із космічного порту «Америка» в Нью-Мексико.
Ця місія під назвою Galactic 06 відправить чотирьох приватних пасажирів у суборбітальний простір і поверне їх назад на Землю.
За даними компанії, на борту космічного корабля перебуватимуть двоє пасажирів із США, а саме з Техасу й Каліфорнії, один австрієць, а інший — з України.
Пізніше компанія уточнила, що цим четвертим пасажиром стане перша українка, яка потрапить у космос.
Зазначається, що екіпаж Galactic 06 летітиме на борту космічного корабля VSS Unity під крилами літака-носія VMS Eve, який відпустить VSS Unity на висоті приблизно 13 тисяч 700 метрів, після чого космічний корабель запалить свій ракетний двигун і попрямує в суборбітальний простір.
Нагадаємо, раніше астронавти NASA розповіли, чим пахне космос. Після виходів у відкритий космос вони, зокрема, описували запахи, схожі на палений біфштекс і залізо.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|
Компанія Virgin Galactic планує у п’ятницю, 26 січня, здійснити свій шостий комерційний космічний політ.
Про це пише Укрінформ.
Вікно для вильоту відкриється сьогодні близько 19 години за київським часом із космічного порту «Америка» в Нью-Мексико.
Ця місія під назвою Galactic 06 відправить чотирьох приватних пасажирів у суборбітальний простір і поверне їх назад на Землю.
За даними компанії, на борту космічного корабля перебуватимуть двоє пасажирів із США, а саме з Техасу й Каліфорнії, один австрієць, а інший — з України.
Пізніше компанія уточнила, що цим четвертим пасажиром стане перша українка, яка потрапить у космос.
Зазначається, що екіпаж Galactic 06 летітиме на борту космічного корабля VSS Unity під крилами літака-носія VMS Eve, який відпустить VSS Unity на висоті приблизно 13 тисяч 700 метрів, після чого космічний корабель запалить свій ракетний двигун і попрямує в суборбітальний простір.
Нагадаємо, раніше астронавти NASA розповіли, чим пахне космос. Після виходів у відкритий космос вони, зокрема, описували запахи, схожі на палений біфштекс і залізо.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|