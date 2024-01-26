Міністр МЗС України Дмитро Кулеба та міністр МЗС Данії Ларс Лекке Расмуссен у Миколаєві (фото «НикВести»)

У Миколаєві у п’ятницю, 26 січня, відкрили канцелярію Посольства Королівства Данії в Україні. З цього приводу до міста прибув міністр закордонних справ країни Ларс Лекке Расмуссен.

З цієї нагоді міністр Данії спільно з міністром МЗС України Дмитром Кулебою провели брифінг, повідомляє кореспондент «НикВести».

«Це вперше на моїй пам’яті, коли міністр закордонних справ іноземної держави проводить спільну пресконференцію з українським міністром, при тому все одно перебуваючи на своїй данській території. Ця нагода абсолютно того варта, тому що відкриття канцелярії посольства Данії в Україні у місті Миколаїв — це без перебільшень історична подія. Це не лише данський слід на території Миколаєва, це також приклад іншим країнам , які хочуть підтримувати Україну», — сказав під час брифінгу Дмитро Кулеба.

Посол королівства Данія в Україні Олє Егберг Міккельсен та начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім Посол королівства Данія в Україні Олє Егберг Міккельсен та начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім

Він подякував мінським колегам за лідерство та відзначив, що Данія — одна з передових країн, які створюють сприятливі умови для розвитку спільних проектів з українськими компаніями та інвесторами.

«Сьогодні ми обговорювали як ми будемо разом поширювати цей успішний досвід Данії на інші країни, як ми будемо їх заохочувати, щоб їхній бізнес приходив в Україну і створював тут робочі місця, підприємства та допомагав нам розвивати нашу економіку навіть в умовах повномасштабного вторгнення», — сказав український міністр.

Міністр МЗС Данії Ларс Лекке Расмуссен запевнив, що уряд країни і надалі готовий допомагати Україні, у тому числі Миколаєву, у боротьбі з російським агресором. Під час візиту до Миколаєва представники Данії обговорили з представниками Миколаївщини пріоритетні потреби. Один з найпріоритетніших напрямків сьогодні — безпека та стабільність в регіоні.

«Я пишаюся тим, що ми створили цю всеохоплюючу, як би я сказав, цілісну структуру для співпраці між Данією та Україною, зосереджуючись не лише на військовій підтримці, яка, звичайно, є найбільш необхідною, але також і між людьми співпраця та конкретні кроки для розкриття потенціалу бізнесу», — сказав Ларс Лекке Расмуссен.

Перед брифінгом міністри МЗС України та Данії з нагоди відкриття канцелярії у Миколаєві урочисто підняли прапори двох країн.

Міністр МЗС України Дмитро Кулеба та міністр МЗС Данії Ларс Лекке Расмуссен у Миколаєві (фото «НикВести»)

Нагадаємо, що восени у Миколаєві відкрили офіс представництва Данії, яка взяла на себе зобов’язання з відновлення постраждалого від агресії Російської Федерації регіону.

Володимир Зеленський 29 листопада прибув у Миколаїв, де він відвідав Офіс Посольства Данії та оцінив роботу країни з відновлення регіону