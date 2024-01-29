Служба безпеки заблокувала нові схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

У результаті комплексних заходів у різних регіонах України затримано організаторів схем, які пропонували військовозобов’язаним втекти до Євросоюзу на підставі підроблених документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів. Вартість таких «послуг» оцінювали від 3 до 10 тисяч доларів. Сума залежала від терміновості та способу втечі.

За даними слідства, правоохоронцям вдалося запобігти нелегальному переправленню за кордон понад 50 потенційних призовників.

Викрито пʼять схем втечі призовників за кордон. Фото: СБУ Викрито пʼять схем втечі призовників за кордон. Фото: СБУ Викрито пʼять схем втечі призовників за кордон. Фото: СБУ

Зазначається, що у Києві нейтралізували групу, до якої входило двоє посадовців столичних медзакладів та очільниця місцевої громадської організації. Фігуранти фабрикували для своїх клієнтів висновки лікарських обстежень щодо наявності у них тяжких діагнозів. Потім ці документи подавали до центру медико-соціальної експертизи для встановлення ухилянтам 2 чи 3 груп інвалідності. Отриману підробку вони планували використати для виїзду за межі України.

У Чернівцях викрито ще трьох посадовців місцевих лікарень, які торгували фальшивими меддовідками про наявність психічних захворювань. Щоб максимально приховати схему, її організатори фіктивно оформлювали своїм клієнтам госпіталізацію та виписки щодо проходження стаціонарного лікування.

Також у Львові «на гарячому» затримано ще одну медпрацівницю, яка продавала підроблені висновки медико-соціальної експертизи про встановлення груп інвалідності.

На Черкащині викрили очільницю приватної компанії у сфері будівництва. За гроші вона сприяла в оформленні інвалідності для жінок потенційних призовників.

У Хмельницькій області затримали місцевого барбера, який за гроші організував переправлення ухилянтів до ЄС.

Викрито пʼять схем втечі призовників за кордон. Фото: СБУ Викрито пʼять схем втечі призовників за кордон. Фото: СБУ Викрито пʼять схем втечі призовників за кордон. Фото: СБУ

Як зазначається, за всіма викритими фактами триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Схема у миколаївській психлікарні

Нагадаємо, 16 серпня Державне бюро розслідувань повідомило про викриття масштабної схеми заробітку на оформленні «липових» медичних довідок про непридатність до військової служби у Миколаївському обласному центрі психічного здоров’я. За даними слідства, цей «бізнес» організував директор медичного закладу Віктор Таран, залучивши до оборудки підлеглих лікарів, які виготовляли необхідні довідки, та правоохоронця, який і займався підбором клієнтів.

Наступного дня після затримання суд взяв під варту поліцейського-фігуранта справи про видачу «липових» довідок. Підозрюваний визнав свою провину під час судового засідання.

Заступник голови Миколаївської ОВА Юрій Гранатуров заявив, що викрита правоохоронцями корупційна схема заробітку на ухилянтах в обласному центрі психічного здоров’я — поодинокий випадок в медичній сфері регіону.

Також він додав, що Державне бюро розслідувань проведе додаткову перевірку у Миколаївському обласному центрі психічного здоров’я, щоб з’ясувати, чи причетні інші лікарі до корупційної схеми заробітку на ухилянтах.

23 серпня стало відомо, що директора Миколаївського обласного центру психічного здоров’я Віктора Тарана відправили у неоплачувану відпустку до кінця терміну дії його трудового договору — 15 листопада 2023 року.

У грудні Державне бюро розслідувань повідомило, що все ще проводить слідчі дії по справі. Після 4 місяців розслідування у ДБР не надали відповідь про те, у якому процесуальному статусі перебуває Віктор Таран.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський пообіцяв, що в Україні перевірять рішення військово-лікарських комісій щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені після початку повномасштабної війни.