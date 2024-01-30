У Мар’їнській та Очеретинській громадах Донецької області оголосили примусову евакуацію населення.
Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін на засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.
Ідеться про Антонівку, Іллінку, Зоряне, Олександропіль, Желанне Друге, що у Марʼїнській громаді, а також Межове, Восход, Новоселівку Першу та Желанне — в Очеретинській.
За його словами Вадима Філашкіна, на засіданні обговорювали стан евакуаційних маршрутів та грошові виплати переселенцям. Він додав, що «озвучив проблемні питання керівництву держави».
Очільник області наполягає на евакуації жителів області, особливо сімей з дітьми та людей з вадами здоров’я. Як зазначив посадовець, у цьому напрямку ОВА співпрацює з міжнародними партнерами та дружніми організаціями.
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У Мар’їнській та Очеретинській громадах Донецької області оголосили примусову евакуацію населення.
Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін на засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.
Ідеться про Антонівку, Іллінку, Зоряне, Олександропіль, Желанне Друге, що у Марʼїнській громаді, а також Межове, Восход, Новоселівку Першу та Желанне — в Очеретинській.
За його словами Вадима Філашкіна, на засіданні обговорювали стан евакуаційних маршрутів та грошові виплати переселенцям. Він додав, що «озвучив проблемні питання керівництву держави».
Очільник області наполягає на евакуації жителів області, особливо сімей з дітьми та людей з вадами здоров’я. Як зазначив посадовець, у цьому напрямку ОВА співпрацює з міжнародними партнерами та дружніми організаціями.
Раніше «НикВести» розповідали, що житель Кінбурнської коси Євген Полтавчук з моменту окупації півострова вивіз на власному промисловому судні понад тисячу людей, які намагались уникнути російської окупації. Детально про це читайте в інтервʼю.
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Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
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Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
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Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
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Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
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