Затримання підозрюваного у держраді. Фото: СБУ

У Києві затримано чоловіка, який підозрюється у співпраці з російськми спецслужбами. Він намагався передати ворогу локації запасних командних пунктів Третьої штурмової бригади та штабу Сухопутних військ.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

«Також він «зливав» окупантам координати ключових енерго- і теплогенеруючих підприємств, які забезпечують світлом та опаленням більшу частину цивільної інфраструктури столиці. За даними кіберфахівців СБУ, у його «звітах» до ФСБ проходила інформація як про електропідстанції та магістральні лінії електропередач, так і про котельні КП «Київтеплоенерго», — йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, за вказівкою російської спецслужби чоловік намагався влаштуватися до оборонного заводу на Київщині. Для цього він підготував на себе резюме та направив його до кадрового підрозділу підприємства. Там чоловік планував збирати таємну інформацію про види та кількість озброєнь, які виробляють на потужностях цього заводу.

В СБУ додали, що затриманий — 52-річний мешканець столиці, якого восени 2023 року дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ. Наразі йому повідомили про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Затримано підозрюваного у державній зраді. Фото: СБУ

Дані, які підозрюваний надсилав ФСБ. Фото: СБУ

Дані, які підозрюваний надсилав ФСБ. Фото: СБУ

Нагадаємо, що миколаївський апеляційний суд залишив без змін вирок жителю Одеси, якого в травні 2023 року засудили до довічного увʼязнення за співпрацю з російською розвідкою і підготовку диверсій. Засуджений 41-річний Антон Мисик був колишнім посадовцем карного розшуку лінійного підрозділу розформованої міліції. У перші місяці війни чоловік встановив приховані GSM-камери на окремих ділянках Одеської залізниці. Інформацію про переміщення техніки ЗСУ він передавав спецслужбам Росії.

Також нагадаємо, що у Києві Служба безпеки України затримала експосадовця Мінвугілля, за підозрою у державній зраді. Чоловік пропонував приєднати східні регіони України до Ростовської області РФ.