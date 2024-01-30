В селі Коблеве, що на Миколаївщині патрульні поліцейські допомогли загасити пожежу, яка виникла в автівці.

За даними патрульної поліції, подія трапилась 28 січня.

Патрульні здійснювали регулювання дорожнього руху в селі Коблеве, де сталося ДТП з потерпілими, коли до них під'їхав автомобіль, з якого йшов дим.

«Інспектори негайно схопили вогнегасники, відвели водія на безпечну відстань та почали гасити пожежу. Поліцейським також допомагали водії, які побачили подію та не проїхали повз. Згодом на підмогу прибули рятувальники, які остаточно приборкали загоряння», — йдеться в повідомленні.

В Коблевому правоохоронці допомагали гасити пожежу авто. Фото: Патрульна поліція В Коблевому правоохоронці допомагали гасити пожежу авто. Фото: Патрульна поліція

Нагадаємо, що миколаївські вогнеборці загасили пожежу автомобіля, який загорівся через аварію. В автомобілі виявили тіло загиблого чоловік 1955 року народження.