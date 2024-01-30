Російська авіація дедалі частіше скидає бомби на своїй території. Лише за останній місяць відомо про чотири такі випадки.
Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Великої Британії.
Як зазначається, російський незалежний канал новин Telegram Astra повідомив 27 січня, що російські літаки випадково випустили два некеровані боєприпаси ФАБ-250 по двох російських селах у Бєлгородській області. Перший боєприпас впав на ферму у Постникові, а другий — на міській вулиці у селі Стрілецьке, що призвело до евакуації до 150 осіб у радіусі 500 метрів.
За даними британської розвідки, це четверте випадкове скидання російських авіаційних боєприпасів на своїй території цього місяця. Найдавніший випадок стався у Бєлгороді 20 квітня 2023 року.
«Неможливо підтвердити, чи відбуваються такі інциденти через погані процедури при озброєнні літака перед вильотом або неправильних дій екіпажу під час місій. Ймовірно, це комбінація того й іншого. Збільшення частоти подібних випадків, ймовірно, демонструє ступінь втоми повітряного та наземного персоналу на лінії фронту в Росії, а також свідчить про недостатню підготовку», — зазначають у Міноборони Британії.
Нагадаємо, що 30 грудня 2023 року Бєлгород опинився під атакою. За даними місцевої влади, внаслідок атаки загинули 24 людини, ще 108 було поранено.
На початку січня в Росії заявили про збиття 8 ракет «Вільха» над Бєлгородською областю. Повідомлялося про двох постраждалих.
У неділю, 14 січня, у російському Бєлгороді почали встановлювати перші наземні бетонні укриття.
Як відомо, 15 січня в Росії заявили про чергову атаку безпілотника на Бєлгород. Російські ЗСІ стверджують, що його збили на підльоті до міста.
Влада Бєлгорода організованими групами вирішила вивезти дітей, бо «хвилювання батьків є досить великим».
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Російська авіація дедалі частіше скидає бомби на своїй території. Лише за останній місяць відомо про чотири такі випадки.
Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Великої Британії.
Як зазначається, російський незалежний канал новин Telegram Astra повідомив 27 січня, що російські літаки випадково випустили два некеровані боєприпаси ФАБ-250 по двох російських селах у Бєлгородській області. Перший боєприпас впав на ферму у Постникові, а другий — на міській вулиці у селі Стрілецьке, що призвело до евакуації до 150 осіб у радіусі 500 метрів.
За даними британської розвідки, це четверте випадкове скидання російських авіаційних боєприпасів на своїй території цього місяця. Найдавніший випадок стався у Бєлгороді 20 квітня 2023 року.
«Неможливо підтвердити, чи відбуваються такі інциденти через погані процедури при озброєнні літака перед вильотом або неправильних дій екіпажу під час місій. Ймовірно, це комбінація того й іншого. Збільшення частоти подібних випадків, ймовірно, демонструє ступінь втоми повітряного та наземного персоналу на лінії фронту в Росії, а також свідчить про недостатню підготовку», — зазначають у Міноборони Британії.
Нагадаємо, що 30 грудня 2023 року Бєлгород опинився під атакою. За даними місцевої влади, внаслідок атаки загинули 24 людини, ще 108 було поранено.
На початку січня в Росії заявили про збиття 8 ракет «Вільха» над Бєлгородською областю. Повідомлялося про двох постраждалих.
У неділю, 14 січня, у російському Бєлгороді почали встановлювати перші наземні бетонні укриття.
Як відомо, 15 січня в Росії заявили про чергову атаку безпілотника на Бєлгород. Російські ЗСІ стверджують, що його збили на підльоті до міста.
Влада Бєлгорода організованими групами вирішила вивезти дітей, бо «хвилювання батьків є досить великим».
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|