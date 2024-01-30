На території Мішково-Погорілівської сільської громади Миколаївщини місцевий мешканець спалював сухостій.
Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.
Зазначається, що чоловіка притягнуто до адміністративної відповідальності за статею 77-1 частини 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Самовільне спалювання рослинності або її залишків». Його оштрафували на 3060 гривень.
«Навіть великі штрафи не зупиняють окремих громадян в їх бажанні позбутися рештків рослинності шляхом спалювання на відкритій території, замість того, щоб вибрати інші способи, безпечніші для природи та людей», — йдеться в повідомленні.
В інспекції закликали громадян «виявляти свідомість та не порушувати право інших осіб на безпечне для життя та здоровʼя навколишнє середовище», а органи місцевого самоврядування посилити інформаційно-розʼяснювальну роботу серед населення щодо наявних способів утилізації рослинних решток на територіях своїх громад.
Нагадаємо, жителя Миколаївщини притягнули до відповідальності за спалювання сухої трави на території садового товариства.
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На території Мішково-Погорілівської сільської громади Миколаївщини місцевий мешканець спалював сухостій.
Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.
Зазначається, що чоловіка притягнуто до адміністративної відповідальності за статею 77-1 частини 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Самовільне спалювання рослинності або її залишків». Його оштрафували на 3060 гривень.
«Навіть великі штрафи не зупиняють окремих громадян в їх бажанні позбутися рештків рослинності шляхом спалювання на відкритій території, замість того, щоб вибрати інші способи, безпечніші для природи та людей», — йдеться в повідомленні.
В інспекції закликали громадян «виявляти свідомість та не порушувати право інших осіб на безпечне для життя та здоровʼя навколишнє середовище», а органи місцевого самоврядування посилити інформаційно-розʼяснювальну роботу серед населення щодо наявних способів утилізації рослинних решток на територіях своїх громад.
Нагадаємо, жителя Миколаївщини притягнули до відповідальності за спалювання сухої трави на території садового товариства.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
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Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|