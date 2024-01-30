Житель Миколаївщини сплатить 3 тисячі гривень штрафу за спалювання сухостою. Фото: Державна екоінспекція

На території Мішково-Погорілівської сільської громади Миколаївщини місцевий мешканець спалював сухостій.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Зазначається, що чоловіка притягнуто до адміністративної відповідальності за статею 77-1 частини 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Самовільне спалювання рослинності або її залишків». Його оштрафували на 3060 гривень.

«Навіть великі штрафи не зупиняють окремих громадян в їх бажанні позбутися рештків рослинності шляхом спалювання на відкритій території, замість того, щоб вибрати інші способи, безпечніші для природи та людей», — йдеться в повідомленні.

В інспекції закликали громадян «виявляти свідомість та не порушувати право інших осіб на безпечне для життя та здоровʼя навколишнє середовище», а органи місцевого самоврядування посилити інформаційно-розʼяснювальну роботу серед населення щодо наявних способів утилізації рослинних решток на територіях своїх громад.

Нагадаємо, жителя Миколаївщини притягнули до відповідальності за спалювання сухої трави на території садового товариства.