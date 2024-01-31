Кабмін не збирається підвищувати тариф на електроенергію. Фото з відкритих джерел

Цієї зими уряд не планує підвищувати тариф на електроенергію та змінювати інші тарифи для населення.

Про це під час засідання Кабміну сказав прем’єр Денис Шмигаль.

За його словами, уряд зберігає пільговий тариф на електроенергію для населення.

— Тариф був і залишається 2 гривні 64 копійки за кВт⋅год. Загалом цієї зими уряд не планує зміни жодних тарифів для населення, — сказав він.

Він додав, що після того як минулої зими 50% енергосистеми було вражено ворожими ракетами й дронами, Україна провела масштабні ремонти й додали в енергетику 2,2 гігавати потужності. Наразі в жодному регіоні обмежень та відключень немає і не планується.

Також, за словами прем’єр-міністра, збільшили до 1,7 гігавати українські можливості імпорту електроенергії завдяки повній синхронізації із мережею ENTSO-E.

Нагадаємо, минулого року в Україні відбулося підвищення тарифу на електроенергію.